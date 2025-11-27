Els pressupostos participatius de València ho aposten tot al verd
Un total de 24.229 veïns i veïnes trien 248 projectes en la convocatòria València Participa, que s’executaran en tots els districtes urbans
Els ciutadans i les ciutadanes de València han triat un total de 248 projectes per a ser executats en el marc de la iniciativa de pressupostos participatius “València Participa 2025-2026”. La regidora de Participació i Acció Veïnal, Julia Climent, ha donat a conéixer hui els resultats de l’última fase del procés, la de la votació dels projectes seleccionats, que es va desenrotllar entre els dies 10 d’octubre i 7 de novembre.
Tal com ha assenyalat la regidora, 458 propostes ciutadanes van passar a fase de votació i el nombre de vots totals que es van registrar en esta fase última de votació ha sigut de 110.402 vots, dels quals 105.988 van ser vots positius i 4.414 negatius. De fet, esta edició ha sigut la primera en la qual s’ha oferit la possibilitat d’utilitzar un vot negatiu per a algun dels projectes o propostes que no agradaren als veïns i veïnes.
Les 248 propostes aprovades suposen un 55 % més que en l’edició anterior. D’estes, 209 corresponen a diferents barris dels districtes de la ciutat; i les altres 39, a les pedanies. Climent ha destacat que, dels 87 barris de la ciutat, 80 han obtingut propostes; i de les 15 pedanies, 14 també n’han obtingut.
Huit barris reben projectes per primera vegada
La regidora ha destacat que hi ha huit barris que han obtingut propostes aprovades per primera vegada en totes les edicions dels pressupostos participatius. Es tracta dels barris del Pilar, Tendetes, el Calvari, Tormos, Sant Antoni, Jaume Roig, Camí Fondo i l’Amistat. Climent ha detallat els projectes aprovats per barris i pedanies, i ha destacat que, principalment, les propostes més votades o ja seleccionades corresponen a les àrees de jardineria, en primer lloc; seguides per mobilitat, obres d’infraestructures, esports, cultura, i neteja.
El nombre total de persones que han participat en les diferents fases del procés ascendix a 28.364 (55 % dones i 45 % hòmens), i el nombre de persones que han participat en la fase de suports és de 15.364, la qual cosa suposa un increment d’un 48 % respecte de l’última edició dels pressupostos participatius.
El nombre de persones que han participat en la fase última de votacions ascendix a 24.299; és a dir, un 4 % més respecte a l’última edició dels pressupostos participatius (d’elles, 422 han votat presencialment, i 23.877 ho han fet de manera telemàtica a través de la web). Quant als 110.402 vots emesos, la majoria (109.344) han sigut vots digitals; i la resta (1.058), presencials. En l’última edició dels pressupostos participatius es van registrar 75.968 vots telemàtics, i no va haver-hi vot presencial, per la qual cosa l’increment en vots emesos respecte de l’edició anterior és d’un 45 %. La regidora ha recordat també que el nombre de propostes ciutadanes presentades ha sumat un total de 2.776, cosa que significa un increment del 93 % respecte de l’última edició. I el nombre de suports ciutadans que es van obtindre en eixes propostes va ser de 54.309, un 53 % més també sobre l’edició anterior.
Julia Climent ha manifestat la seua “satisfacció pels resultats i per la participació del procés” i ha agraït “a tot l’equip del Servici de Participació de l’Ajuntament el seu treball al llarg de tots estos mesos”, així com “a tots els veïns i veïnes de la ciutat que han participat, perquè crec que és molt positiu”. “Crec que els pressupostos participatius estan molt vius i en creixement —ha conclòs la regidora— per la participació creixent que registrem any a any; i, per això, vull felicitar i donar l’enhorabona a totes les persones que han proposat projectes, a tots els barris, a totes les entitats que ho han fet i que les seues propostes han resultat seleccionades”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista
- Mor als 73 anys el director i crític de cine valencià Antonio Llorens