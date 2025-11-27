Fred hivernal a la Safor: els llocs a on el termòmetre s’ha desplomat
La Drova, en el terme de Barx, ha tornat a ser el punt amb el registre més baix
Els valors, malgrat tot, estan dins del que es considera normal en esta època de l’any
La Safor ha registrat, este dijous, la matinada més freda des que va arrancar la tardor, amb una sensació que, sumada a este efecte del vent, ha sorprés no poques persones quan han eixit de casa. A finals de novembre, però, les temperatures han estat en el que podria considerar-se normal per a esta època de l’any.
Com resulta molt habitual, el punt amb la temperatura més baixa ha sigut el xicotet altiplà de la Drova, en el terme de Barx, a on el termòmetre ha arribat a marcar 0,7 graus negatius, una gelada feble que han notat especialment els residents en esta zona de muntanya.
En canvi, en la mateixa localitat de Barx, concretament al costat de la depuradora d’aigües residuals, la temperatura mínima ha estat lleugerament per damunt dels cinc graus. Eixa gran diferència en un espai tan reduït es deu al vent. Allí a on no bufa, la temperatura es va desplomant amb més rapidesa a causa de les llargues nits que ja es produïxen. En canvi, si hi ha moviment de l’aire, no sol fer tant de fred, però sí que augmenta la sensació entre les persones.
També ha fet fred en la localitat de Llocnou de Sant Jeroni, amb un registre mínim de 0,4 graus positius. Almiserà, Benifairó de la Valldigna, Castellonet de la Conquesta, zones de muntanya de Vilallonga, especialment a la Llacuna, també han vist com es desplomaven els termòmetres amb temperatures que han rondat entre un i tres graus positius. Eixos registres han anat en augment a mesura que el sol començava a calfar l’ambient.
En el costat contrari, les zones costaneres han sigut les més “càlides” esta nit i matinada. Diversos punts d’Oliva han fregat una mínima de 10 graus, però també han baixat les temperatures en altres llocs de costa, com Miramar, amb tot just 6 graus. En el centre de la ciutat de Gandia, la mínima ha sigut de quasi 7 graus.
