Cine espanyol
Les nominacions dels Feroz situen ‘Los domingos’ com a primera favorita en la carrera dels Goya
La pel·lícula d’Alauda Ruiz de Azúa obté nou candidatures en els “Globus d’Or espanyols” i avantatja Sirāt i Maspalomas, amb set cada una, i Romería i Sorda, amb sis
Si els Premis Feroz, que concedix l’Associació d’Informadors Cinematogràfics d’Espanya, han començat a ser percebuts, en els últims anys, com una sort de rèplica local dels Globus d’Or de Hollywood, caldrà considerar que l’anunci de les seues nominacions suposa també, d’alguna manera, l’inici d’una carrera la meta final de la qual són els Premis Goya. I, si és així, la primera pel·lícula que es dibuixa com a favorita en eixa carrera és Los domingos, d’Alauda Ruiz de Azúa, que ha obtingut nou candidatures als Feroz. Li seguixen Maspalomas, de Jose Mari Goenaga i Aitor Arregi Galdos, i Sirāt, d’Oliver Laxe, les dos amb set, i Romería, de Carla Simón, i Sorda, d’Eva Libertad, amb sis cada una.
Els cinc títols citats són, de fet, els que optaran als guardons al millor film dramàtic espanyol de 2025 i a la millor direcció. Les cinc pel·lícules nominades en la categoria de millor comèdia són La cena, de Manuel Gómez Pereira; Decorado, d’Alberto Vázquez Rico; Mi amiga Eva, de Cesc Gay; Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, i Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera.
En els apartats d’interpretació, el Feroz a la millor actriu protagonista se’l disputaran Patricia López Arnaiz i Blanca Soroa (les dos per Los domingos), Ángela Cervantes (La furia), Miriam Garlo (Sorda) i Nora Navas (Mi amiga Eva). Els candidats al premi al millor actor principal són Mario Casas (Molt lluny), Álvaro Cervantes (Sorda), Sergi López (Sirāt), José Ramón Soroiz (Maspalomas) i Alberto San Juan (La cena).
Les millors sèries de l’any
Com els Globus d’Or, els Feroz també premien les millors sèries de l’any. Ací quatre títols destaquen per damunt de la resta: Superestar, amb sis nominacions (millor sèrie de comèdia, millor guió, millor actriu protagonista per a Ingrid García-Jonsson, millor actor de repartiment per a Secun de la Rosa i millor actriu de repartiment per a Rocío Ibáñez i Natalia de Molina); Poquita fe, també amb sis (millor sèrie de comèdia, millor guió, millor actriu protagonista per a Esperanza Pedreño, millor actor protagonista per a Raúl Cimas i millor actriu de repartiment per a Julia de Castro i María Jesús Hoyos); Anatomía de un instante, amb cinc candidatures (millor sèrie dramàtica, millor guió, millor actor protagonista per a Álvaro Morte i millor actor de repartiment per a Eduard Fernández i Manolo Solo), i Yakarta, també amb cinc (millor sèrie dramàtica, millor guió, millor actor protagonista per a Javier Cámara, millor actriu protagonista per a Carla Quílez i millor actor de repartiment per a David Lorente).
Els Premis Feroz s’entregaran el pròxim 24 de gener a Pontevedra, en una cerimònia que serà retransmesa en directe per La 2 d’RTVE. Per a la gala dels Goya, que en esta ocasió es trasllada a Barcelona, caldrà esperar fins al 28 de febrer.
