Llorca cobrix les exigències de Vox i esmena el tracte de Mazón a les víctimes
El candidat carrega contra el Pacte Verd i les polítiques migratòries del Govern, com demanaven els d’Abascal, que no l’aplaudixen i amaguen el sentit del seu vot
Promet demanar perdó a les famílies de morts en la dana si és investit president
Juanfran Pérez Llorca, el candidat del PP a aconseguir la presidència de la Generalitat, ha assumit, en el seu discurs d’investidura, les principals reclamacions plantejades durant la negociació per Vox, els vots del qual necessita per a arribar al Palau i a qui ha complimentat en diversos moments del seu parlament.
En una intervenció d’una hora clavada i en la qual ha combinat amb soltesa el valencià i el castellà, l’aspirant a rellevar un Carlos Mazón absent de l’hemicicle (s’espera que estiga per a la votació) ha bastit ponts amb els voxistes i ha carregat contra la immigració i el Pacte Verd europeu i ha promés bel·ligerància davant del Govern central per a la construcció d’obres hidràuliques a la C. Valenciana, tres dels requisits fixats pels de Santiago Abascal. Amb tot, els 13 diputats de Vox han escoltat impassibles el discurs de Llorca i no han aplaudit a la seua finalització, mantenint així la incertesa.
L’aspirant ha arrancat amb un missatge de continuïtat, prometent prolongar “el canvi que va començar en 2023” amb el Consell de Mazón, a qui no s’ha referit en cap moment, i de Vox, a qui ha agraït el “pacte responsable” firmat a l’inici de la legislatura, en el qual va exercir de negociador. Una “col·laboració decisiva”, ha afegit insistint en els elogis cap als voxistes.
En eixe sentit, ha promés mirar al futur amb “serenitat” i “amb la convicció que la C. Valenciana es mereix estabilitat”. En el breu balanç sobre els dos anys i mig de legislatura, ha destacat la reducció de llistes d’espera, la “llibertat educativa”, les rebaixes fiscals i ha promés continuar “reivindicant” l’aigua.
Malgrat les concessions a Vox, Pérez Llorca ha oferit una “via tranquil·la, ferma i treballadora” i ha promés assumir amb els valencians “el mateix compromís adquirit” amb els veïns de Finestrat, el poble del qual encara és alcalde. “Serà el pacte de les Corts”, ha plantejat sobre el full de ruta oferit hui en l’hemicicle.
Perdó a les víctimes de la dana
El primer colp d’efecte ha arribat respecte a la dana. Concretament, sobre la relació amb les víctimes, a les quals ha promés que, si és investit, les seues “primeres paraules” seran per a demanar-los “perdó en nom de la Generalitat”. Un perdó al qual ha instat a sumar-se a totes les Corts i també al Govern d’Espanya, a qui ha recriminat no haver assumit responsabilitats ni haver donat explicacions.
Amb Vox pendent de cada paraula per a decidir el sentit del seu vot final, Pérez Llorca ha remarcat diverses vegades la seua intenció de “parlar clar”. I ho ha fet al referir-se al Pacte Verd europeu, a la “immigració massiva i desordenada”, al defendre la continuïtat de la nuclear de Cofrentes o al prometre donar la batalla davant del Govern per a l’activació d’obres per a previndre noves riuades.
Pacte Verd i defensa de Cofrentes
Sobre el Pacte Verd, que Mazón ja va condemnar en el pacte amb Vox per als pressupostos, ha assenyalat que és “la major amenaça per als agricultors” valencians, ja que suposa “més càrregues i més burocràcia” i genera desigualtats amb els productes de tercers països. “Defendrem el nostre sector primari enfront de la impostura ecologista que les elits europees volen convertir en dogma”, ha remarcat.
En eixe sentit, ha sigut molt ferm també en la seua defensa de les nuclears. “Entre defendre Cofrentes o dependre de Rússia, este candidat es queda amb Cofrentes. Cofrentes no es tanca”, ha insistit Pérez Llorca, que ha assenyalat una tendència internacional a la prolongació d’esta mena de centrals. “No vull dependre de cap territori ni de dirigents que prenen decisions a milers de quilòmetres”, ha agregat.
Sobre les obres hidràuliques, ha subratllat la necessitat d’intervencions “de gran importància” com ara preses (Cheste i Vilamarxant), tancs de tempestes subterranis, parcs inundables o canalitzacions de barrancs com el Poio, la Saleta o la reparació de Forata i de Buseo, esta última de competència autonòmica.
Immigració
En últim lloc, ha abordat possiblement el tema més sensible, la immigració, que ha situat com un “problema” i un “repte complex”. Pérez Llorca ha assenyalat que molts dels postulats que ha defés i que Vox exigix van en sintonia amb l’ideari del PP i ha acusat l’esquerra d’aplicar mesures similars en els territoris a on governa, com Catalunya o Euskadi.
“La convivència, la seguretat i la preservació de la nostra identitat no és ser racista”, ha dit. “No és assenyalar a ningú, sinó assenyalar que els servicis públics funcionen al límit i les arribades desordenades augmenten la pressió” d’estos, ha agregat, per a instar a “ordenar la immigració des del sentit comú”.
Sobre els menors migrants, competències que sí que té la Generalitat, ha exhibit els esforços legals realitzats per la Generalitat des de l’acord pressupostari de març de 2025 per a frenar el repartiment d’eixos xavals. “Com es va comprometre el Consell amb Vox, ens oposem a un repartiment que utilitza els menors com a mercaderia”, ha indicat, per a prometre “treballar en fórmules legals” perquè els menors “tornen amb els seus pares”.
També ha defés la diferenciació per país d’origen en les estadístiques, iniciativa pactada entre PP i Vox recentment en les Corts. “No hem de tindre por de conéixer les dades d’origen de qui comet delictes”, ha dit, i ha recordat que Catalunya i Euskadi ho fan. “Prou de tanta hipocresia. Allí, l’esquerra calla, i ací ens acusa de racisme. Només amb la informació completa podem prendre mesures proporcionades”.
