Llorca deixarà l’alcaldia de Finestrat i traslladarà la seua residència a València
L’aspirant a la presidència de la Generalitat abandonarà l’Ajuntament de la Marina Baixa després de 22 anys com a regidor
Pràcticament alhora que posa la seua mà sobre l’Estatut per a assumir el càrrec de president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca soltarà la vara de comandament de l’alcaldia de Finestrat que subjecta des de 2015. Serà la segona renúncia a un càrrec per a assumir el de màxim responsable del Consell, sempre que Vox li done el seu vistiplau este dijous, després que deixara la seua responsabilitat com a síndic del PPCV en mans de Fernando Pastor per a presentar-se al ple d’investidura.
La dimissió com a alcalde de la localitat de la Marina Baixa és automàtica, per llei, si pren possessió de les noves responsabilitats com a cap del Govern valencià. No es poden compatibilitzar estes dos ocupacions, amb la qual cosa Llorca deixarà el seu càrrec com a alcalde després d’una dècada al capdavant del consistori. En este portava ja tres legislatures prèvies com a regidor, per la qual cosa la seua arribada al Palau suposarà acomiadar-se de 22 anys de funcions en l’Ajuntament.
Però la seua eixida de Finestrat no només serà institucional, sinó que també tindrà un efecte residencial. Segons ha pogut saber este periòdic, Llorca traslladarà la seua residència a València, una manera de materialitzar el seu nou rol al capdavant de l’executiu autonòmic. Llorca s’establirà en la capital de manera permanent, una cosa que fins ara no era així malgrat les seues funcions com a secretari general del PPCV i síndic, amb viatges habituals d’anada i tornada en una mateixa jornada a la Marina Baixa.
Precisament en esta comarca en la qual ha residit fins a la data es trobava Pérez Llorca la vesprada del 29 d’octubre de 2024. Des d’allí, en concret després d’eixir d’una cita mèdica a la Vila Joiosa, va fer les telefonades a Carlos Mazón i la llavors consellera de Justícia, Salomé Pradas, a partir de les 19:57 hores, quan va veure en una cafeteria unes imatges de la inundació que s’estava produint a Utiel. Tot seguit es va dedicar a parlar amb alcaldes del PP de zones afectades per les precipitacions.
El seu trasllat a València com a president, sempre en cas que siga triat per les Corts, comptarà, a més, amb l’ajuda econòmica de la qual poden disposar tots els alts càrrecs per a esta mena de mudances des d’altres províncies i que ha percebut Mazón en la seua etapa com a cap del Consell. Són uns 11.000 euros anuals per “indemnització per residència”, que s’han de sumar als més de 80.000 euros de sou que componen la nòmina del màxim responsable de la Generalitat.
Agenda a Alacant
Durant la seua etapa com a president, Mazón s’ha caracteritzat per portar la seua agenda dels divendres (i molts dilluns al matí) a Alacant, a on té la seua residència familiar. A València compartia pis amb el seu cap de gabinet, el secretari autonòmic José Manuel Cuenca, cosa que, excepte sorpresa, no es repetirà en el cas de Llorca.
Amb tot això, Llorca afronta, este dijous, la seua sessió d’investidura sense tindre assegurat el suport necessari dels 13 diputats de Vox. La sintonia, tal com han reiterat en nombroses ocasions tant representants dels voxistes com del PP com del presidenciable, és “bona”, per la qual cosa es preveu que tirarà avant en la primera votació. No obstant això, els de Santiago Abascal han deixat la seua decisió fins a escoltar de boca de Llorca els seus compromisos.
