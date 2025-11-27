Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VBC | Finestra FIBA

Moore, Reuvers i Montero se’n van amb les seues seleccions

Omari disputarà els seus primers minuts amb Macedònia del Nord i deixarà de ser extracomunitari – València Basket comunica que la lesió de Braxton Key no és greu

Braxton Key haurà de parar per una lesió, encara que no és greu | EDUARDO RIPOLL

Braxton Key haurà de parar per una lesió, encara que no és greu | EDUARDO RIPOLL

Jorge Valero/Rafa Jarque

València

Després de tancar este dimarts amb un ple la seua segona sèrie de quatre partits consecutius en el Roig Arena, la plantilla del primer equip masculí del València Basket afronta este parèntesi per als partits de seleccions amb tres jugadors que es concentraran amb els seus respectius equips nacionals per a afrontar compromisos internacionals. Omari Moore està convocat per a jugar els seus primers minuts amb Macedònia del Nord, i Nate Reuvers (Hongria) i Jean Montero (República Dominicana) també han acudit a la crida de la seua selecció. A més, el jugador de València Basket cedit en el Peristeri BC, Álvaro Cárdenas, ha sigut cridat per la selecció espanyola per a disputar els dos primers partits per a la Copa del Món 2027 a Dinamarca (dijous 27, 18:30 h) i contra Geòrgia (diumenge 30, 19:45 h).

Moore, amb Macedònia

Omari Moore serà el primer a obrir l’acció. L’exterior de València Basket s’ha incorporat este dimecres 26 de novembre a la concentració de l’equip nacional de Macedònia del Nord per als primers partits de la ronda preclassificatòria per a l’Eurobasket 2029. Moore serà el segon dels nacionalitzats que tindrà a la seua disposició l’entrenador Ilievski, que també compta amb l’interior Jacob Wiley, encara que només un d’ells podrà participar en cada xoc.

Reuvers, amb Hongria

Nate Reuvers torna amb Hongria. Després de ser un dels jugadors més destacats per a traure el bitllet per a esta fase, amb una mitjana de 15,3 punts i 6,3 rebots en la fase de preclassificació, Nate Reuvers torna amb Hongria per a afrontar la primera finestra europea de classificació per a la Copa del Món 2027.

Montero, amb R. Dominicana

L’últim jugador taronja a entrar en acció en estes finestres és el dominicà Jean Montero, que afrontarà un doble enfrontament contra Mèxic per a començar la ronda classificatòria americana per a la Copa del Món 2027. La República Dominicana jugarà el primer dels partits com a visitant el dissabte 29 de novembre, a les 03.40 h, en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas City. I després tornarà a casa per a repetir enfrontament contra els mexicans el dimarts 2 de desembre, a les 01:10 hores, en el pavelló Ricardo Gioriber Arias de Santo Domingo.

Key no té una lesió greu

Finalment, la victòria de València Basket contra el Bayern de Múnic va deixar una mala notícia en clau taronja. Braxton Key, l’última incorporació de l’equip de Pedro Martínez, va haver d’abandonar la pista del Roig Arena abans d’hora al ressentir-se d’unes molèsties al genoll dret després d’un mal gest en una acció del partit. El jugador nord-americà ja no va poder tornar a pista.

Este dimecres, Key s’ha sotmés a les pertinents proves mèdiques per a conéixer l’abast del problema físic i, una vegada coneguts els resultats, València Basket ha emés un comunicat en el qual indica que el jugador necessitarà un procés de recuperació, però descarta una lesió greu.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents