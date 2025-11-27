Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera gelada de la tardor a la Lluca, la Sibèria de Xàbia

El municipi desperta amb forts contrastos tèrmics: mínimes de 2 graus sota zero en la partida de la Lluca i de 10° en el port

La temperatura més baixa s’ha registrat a Castell de Castell, que ha fregat els 4 graus sota zero

La vegetació coberta de rosada i, al fons, el Montgó ja il·luminat pels primers rajos de sol

La vegetació coberta de rosada i, al fons, el Montgó ja il·luminat pels primers rajos de sol / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Xàbia és el poble de les inversions. Així, en un primer moment, tots pensen en les inversions urbanístiques (la construcció va a tota castanya). Però no. Xàbia és el poble de les inversions tèrmiques. Contrastos d’importància. La Lluca és una partida de Xàbia. Allí es registren sempre les temperatures més gèlides del municipi. Hui ha arribat la primera gelada de la tardor. La Lluca, la Sibèria de Xàbia, ha despertat entapissada de rosada.

Meteoxàbia, web imprescindible d’informació meteorològica, ha anunciat, en el seu butlletí “de matines”, que la mínima a la Lluca ha sigut de menys 2 graus. Mentres, la mínima en el nucli del port s’ha situat en 10 graus positius. Dotze graus de diferència, ni més ni menys. Xàbia, una torre de Babel, té un trosset de tundra siberiana. Tremolors a la Lluca i despertar temperat en el port, arran de mar. Grans contrastos.

Suelo escarchado en la partida de Lluca. La montaña que asoma al fondo es el Tossal Gros

Sòl gebrat en la partida de la Lluca. La muntanya que es veu al fons és el Tossal Gros / A. P. F.

Però eixe fred glacial de la Lluca no espanta els residents que viuen en una partida de paisatge preciós (vinyes, pinedes i, al fons, el Montgó). S’abriguen bé i ixen de bon matí a passejar els gossos. Esta frescoreta matinal espavila.

Fred de veritat a Castell de Castells: -3,9°

La temperatura més baixa a la Marina Alta s’ha registrat a Castell de Castells, amb 3,9 graus sota zero (dades d’Avamet). Això ja és fred de veritat.

El dia comença claríssim en la comarca, però amb eixa llum desmaiada i lànguida del final de la tardor. S’entra en calor a poc a poc. Al migdia, sobra l’abric.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents