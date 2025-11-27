Primera gelada de la tardor a la Lluca, la Sibèria de Xàbia
El municipi desperta amb forts contrastos tèrmics: mínimes de 2 graus sota zero en la partida de la Lluca i de 10° en el port
La temperatura més baixa s’ha registrat a Castell de Castell, que ha fregat els 4 graus sota zero
Xàbia és el poble de les inversions. Així, en un primer moment, tots pensen en les inversions urbanístiques (la construcció va a tota castanya). Però no. Xàbia és el poble de les inversions tèrmiques. Contrastos d’importància. La Lluca és una partida de Xàbia. Allí es registren sempre les temperatures més gèlides del municipi. Hui ha arribat la primera gelada de la tardor. La Lluca, la Sibèria de Xàbia, ha despertat entapissada de rosada.
Meteoxàbia, web imprescindible d’informació meteorològica, ha anunciat, en el seu butlletí “de matines”, que la mínima a la Lluca ha sigut de menys 2 graus. Mentres, la mínima en el nucli del port s’ha situat en 10 graus positius. Dotze graus de diferència, ni més ni menys. Xàbia, una torre de Babel, té un trosset de tundra siberiana. Tremolors a la Lluca i despertar temperat en el port, arran de mar. Grans contrastos.
Però eixe fred glacial de la Lluca no espanta els residents que viuen en una partida de paisatge preciós (vinyes, pinedes i, al fons, el Montgó). S’abriguen bé i ixen de bon matí a passejar els gossos. Esta frescoreta matinal espavila.
Fred de veritat a Castell de Castells: -3,9°
La temperatura més baixa a la Marina Alta s’ha registrat a Castell de Castells, amb 3,9 graus sota zero (dades d’Avamet). Això ja és fred de veritat.
El dia comença claríssim en la comarca, però amb eixa llum desmaiada i lànguida del final de la tardor. S’entra en calor a poc a poc. Al migdia, sobra l’abric.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- Les temperatures es desplomen a València per a una setmana històrica de fred
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista
- Mor als 73 anys el director i crític de cine valencià Antonio Llorens