‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana

L’exresponsable d’emergències de la Generalitat Valenciana concedix una entrevista a Gonzo per a contar tots els detalls d’aquell dia

Salomé Pradas en ‘Salvados’

Salomé Pradas en ‘Salvados’ / La Sexta

Redacció Yotele

Madrid

Este diumenge, a partir de les 21.30 hores, es podrà veure una entrevista bomba en laSexta. Salvados i Gonzo han aconseguit que Salomé Pradas, màxima responsable d’emergències de la Comunitat Valenciana durant la dana, trenque el seu silenci per a contar tota la veritat d’aquell dia.

En l’avanç promocional, Pradas avança alguns detalls de la seua versió: “Rep la telefonada del president [Mazón] i jo ací l’informe de la dificultat de poder a accedir a Utiel i Requena. Fins i tot ja es començava a parlar de desembassaments de Forata”. Llavors, Gonzo li pregunta si coneixia a on estava el president en eixe moment, davant de la resposta negativa de l’exconsellera.

Al final de l’avanç, el presentador li pregunta a Pradas si va notar preocupat Carlos Mazón aquell dia. “No”, diu de manera contundent i demolidora mentres arrunsa els muscles. En l’entrevista, Pradas contarà este i altres “detalls exclusius sobre la seua gestió al capdavant de l’emergència i com va viure aquell dia que es va convertir en el més tràgic en dècades de la Comunitat Valenciana, amb 229 morts”.

Este testimoniatge arriba un any després del seu cessament de la Conselleria, amb Mazón ja fora del càrrec de president i amb la sessió d’investidura de Pérez Llorca en l’aire, perquè Vox no ha volgut revelar si farà costat al candidat o forçarà l’avançament electoral.

