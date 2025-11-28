Electromobilitat
Almussafes s’alia amb grans pols de l’automoció per a atraure inversions xineses
L’acord inclou reunions conjuntes amb potencials inversors i un catàleg de sòl industrial disponible
Almussafes s’ha aliat amb els grans pols d’automoció a Espanya per a atraure els fabricants d’automoció xinesos que estan buscant sòl a Espanya per a instal·lar-hi fàbriques d’acoblament i producció d’automòbils. L’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha firmat a Martorell (seu de Seat a Barcelona) un acord de col·laboració amb altres municipis industrials com Figueruelas (Saragossa) per a visibilitzar el potencial per a acollir plantes i empreses de la indústria auxiliar del cotxe elèctric.
El pacte inclou la participació conjunta en reunions amb potencials inversors i la creació d’un catàleg d’oferta de sòl. L’acord, que ha comptat amb la direcció tècnica de l’empresa valenciana Gobernanza Industrial, ha sigut rubricat pels ajuntaments d’Almussafes (Ford), Àvila (Nissan), Arévalo (indústria auxiliar de Nissan), Martos (Valeo), Figueruelas i Pedrola (Stellantis i gigafactoria de CATL), Pamplona (factoria de VW a Landaben) i Villamuriel de Cerrato (Renault). El grup negocia l’entrada de Sagunt (gigafactoria de PowerCo) i de Linares (planta de Santana). També s’espera que Vigo (Stellantis) i Valladolid (Renault) s’hi sumen.
Carlos González Triviño, director de Gobernanza Industrial, insistix que l’acord perseguix donar visibilitat a municipis amb fàbriques de diferents empreses davant del desembarcament dels fabricants xinesos i la possible arribada d’empreses automobilístiques estatunidenques. En estos moments, grans grups d’automoció xinesos rastregen Espanya a la recerca de sòls per a instal·lar-hi plantes de producció i acoblament d’automòbils elèctrics (i, en menor mesura, híbrids i de combustió).
BYD i MG
Els fabricants necessiten almenys acoblar els seus vehicles a Europa i tenen com a alternativa arribar a acords amb altres grups d’automoció com Stellantis per a utilitzar les seues factories espanyoles. BYD, MG i Leapmotor tenen la seua mirada posada a Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó, Astúries i Galícia. D’altres, com Zhengzhou Nissan Automobile Co i Anhui Coronet Tech Co, s’han aliat amb Santana Motors per a acoblar vehicles tot terreny a Jaén.
Els fabricants xinesos (líders de la producció d’elèctrics) volen instal·lar-se a Europa per a esquivar els aranzels i per a reduir els costos logístics. Consideren que Espanya oferix un avantatge competitiu enfront d’altres països de l’est d’Europa pel preu contingut de l’energia gràcies a les renovables, l’experiència en la producció d’automòbils (Espanya és el segon productor europeu), els costos laborals, la cadena de producció i les ajudes que està disposada a concedir l’Administració per a atraure la indústria de l’automoció.
Accions coordinades
Els deu municipis que han firmat l’acord busquen coordinar-se per a atraure inversions industrials vinculades al sector de l’automoció mitjançant accions de promoció, reivindicació d’infraestructures, preparació i creació de sòl, formació de talent i suport institucional.
Sòl a Almussafes
Almussafes i la resta de municipis intercanviaran informació actualitzada sobre disponibilitat de sòl i naus industrials i es coordinaran per a oferir als inversors una cartera conjunta de localitzacions amb una anàlisi comparada de les capacitats.
A més, s’han compromés a treballar amb centres d’estudis, formació professional i universitats per a adaptar l’ensenyança a les noves demandes del sector. També col·laboraran per a captar fons europeus de suport a la indústria de l’automoció. Toni González va subratllar que l’objectiu és demostrar a les empreses xineses que busquen sòl a Espanya el potencial de localitats com Almussafes, que compta amb una àmplia gamma d’infraestructures que ja donen servici a Ford i proveïdors.
