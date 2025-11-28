Christian Lasaec deixa la presidència de l’Associació de Damnificats per la Dana de l’Horta Sud
El fundador i el seu equip han decidit no presentar-se a la reelecció
L’Associació de Damnificats per la Dana Horta Sud Alfafar té nou president. L’actual i fundador, Christian Lasaec, al costat de la seua junta directiva, ha decidit no presentar-se a la reelecció. Així ho ha informat Lasaec en un comunicat, en què apel·la al “cansament” d’este any intens després de la catàstrofe del 29 d’octubre: “Vista la situació actual, el nivell de cansament i desgast dels membres de la directiva, problemes personals o familiars, hem decidit mantindre la promesa inicial i no presentar-nos a la reelecció per la presidència d’esta associació, per la qual cosa una nova directiva prendrà el camí emprés”, explica.
Després de donar les gràcies a totes les persones que l’han acompanyat en este camí, així com als mitjans de comunicació que els han donat veu, Lasaec fa repàs d’este any després de la dana. “Fa un any aproximadament, davant de la catàstrofe que ens va assolar a tots/es, uns veïns d’Alfafar, davant de la falta de mitjans per part de les administracions, vam decidir constituir una associació amb un primer objectiu, que era ajudar-nos entre nosaltres, ja que totes les nostres vivendes havien sigut negades, i dos objectius més que van sorgir de manera natural, que van ser crear un llistat de professionals amb els quals poder comptar a l’hora de la reconstrucció de les nostres vivendes i portar davant de la justícia els responsables d’esta nefasta gestió de la catàstrofe, així com dels dies posteriors, fora qui fora, independentment de les vinculacions polítiques d’estos/es”, assenyala.
Segons afirma, ja en eixa reunió fundacional, es va decidir que la direcció de l’associació seria de manera provisional durant el primer any, i, després, presentar-se a la reelecció, cosa que al final han desestimat, confiant en la nova etapa. “Bona part dels objectius s’han complit i, a parer nostre, l’associació està ben encaminada”, conclou.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista