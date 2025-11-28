El compte de Mazón desapareix d’X després de l’elecció de Llorca
Més que un càrrec, si alguna cosa semblava indispensable perquè un polític poguera comptar amb una carrera de mig fons era tindre un compte en xarxes socials. De l’àmplia varietat d’estes, n’hi havia una que s’establia com la favorita del món mediàtic-polític: Twitter, posteriorment comprada per Elon Musk i transformada en X, un espai del qual este divendres ha desaparegut el perfil de Carlos Mazón.
Just unes hores després que les Corts triaren com a nou cap del Consell Juanfran Pérez Llorca, en la xarxa social que va començar sent la de l’ocellet blau s’ha perdut el rastre del compte que tenia l’encara president del PPCV. Si es busca el seu nom o la direcció del perfil, no es troba res, i si s’enllaça algun dels missatges publicats anteriorment per Mazón, dona error. Tampoc reboten al compte les mencions des d’altres usuaris.
Això no ocorre amb el seu compte d’Instagram, a on, curiosament, les últimes publicacions de Mazón, via “història”, són dos captures de pantalla de dos missatges publicats en X al qual li posa l’enllaç, un enllaç que, com s’ha dit anteriorment, acaben donant error i no dirigixen al compte amb què comptava el president en funcions.
Estos dos missatges van ser, en primer lloc, el que va llançar a les 11:30 hores del dia anterior per a avisar que no acudiria a la sessió d’investidura fins que no acabaren de parlar els grups. “És fonamental que este procés”, en referència a la investidura, “es desenrotlle amb el màxim protagonisme per al candidat, respectant així el curs natural del debat”. “Per això”, afegia, va decidir “acudir al ple una vegada finalitzen les intervencions dels grups”, reconeixent així el seu protagonisme involuntari en esta jornada.
Posteriorment, ja a la nit, va compartir un altre missatge en el qual va donar l’enhorabona al nou president triat per les Corts. “Estic convençut que duràs a terme una gestió a l’altura dels reptes de la nostra Comunitat i que en esta nova etapa impulsaràs el progrés i el benestar que necessita la nostra terra. Sort i encerts, president”, és el missatge que li dedica a Llorca.
