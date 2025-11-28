La Finca Groga, un nou exemple de resistència contra l’expulsió veïnal a València
Els residents d’un edifici a la Saïdia han aconseguit caducar la llicència d’obra hotelera, però denuncien que el projecte de reforma integral del seu bloc busca buidar tots els pisos per a tornar al pla turístic. Una plataforma veïnal reclama a l’Ajuntament que protegisca els inquilins i frene l’especulació. De les 20 vivendes de l’edifici, només quatre resistixen habitades
Els veïns del barri de la Saïdia fa mesos que s’organitzen per a intentar evitar el buidatge de la Finca Groga, un edifici de 1939 que s’ha vist immers en un llarg procés d’actualització i, fet i fet, de reconversió.
Segons expliquen des de la plataforma que encapçala les mobilitzacions –la Saïdia Comuna–, l’empresa madrilenya Ovre, SL va adquirir el bloc del carrer Actor Mora en 2021 i va anar rescindint els contractes amb bona part dels veïns de la històrica finca a canvi d’una indemnització. Tres anys més tard, esta empresa va vendre l’immoble a tres firmes distintes, Matas Aremuns, SA; Naves y Tochos, SL, i Explotacions Catel, SL, totes radicades en la província de Barcelona.
Mentrestant, el novembre de 2023, l’Ajuntament de PP i Vox va donar una llicència d’obra vinculada a un canvi d’ús de l’edifici, de residencial a hoteler, a la citada empresa madrilenya, obviant que en l’edifici encara quedaven quatre vivendes habitades: tres amb lloguers de renda antiga i una quarta amb un lloguer al qual encara li queden anys fins a l’extinció.
El maig de 2025, després de mesos de pressions, ofertes de diners i amenaces de començar unes obres que preveien demolir l’única escala de l’edifici i convertir un dels patis interiors en una altra escala, els veïns de les quatre vivendes que resistixen en la Finca Groga van demanar, per registre d’entrada, a l’Ajuntament, primer, que anul·lara la llicència d’obra i canvi d’ús i, després, que la declarara caducada, ja que feia més de sis mesos que s’havia concedit i no havien començat les obres.
Després de tot eixe temps d’incertesa, a mitjan novembre, els veïns van descobrir que l’Ajuntament havia anul·lat la llicència d’obra hotelera caducada, no sense abans haver-los concedit una altra per a reforma integral. Segons expliquen des de la plataforma veïnal de la Saïdia, això coincidix amb el relat que les empreses propietàries han donat últimament als veïns, als quals els diuen que volen reformar tot l’edifici per a “posar el lloguer per més de 2.000 euros”. Un dels residents de la Finca Groga afig que, en reunió amb una intermediària de la propietat, esta va assenyalar que les empreses venien de Barcelona, “perquè allí ja no es pot”.
Els veïns del barri sospiten que la nova llicència de reforma integral de l’edifici, que permet continuar exercint pressió quasi cada dia i que en moments puntuals implicaria el tall de subministraments i la consegüent inhabitabilitat, perseguix recuperar el pla d’allotjament turístic que ja es va projectar fa pocs mesos. “Per a apartaments turístics de llarga estada no fa falta cap llicència especial, així que no tenim cap dubte que els destinaran a això, o, si els veïns finalment se’n van, podran recuperar el seu pla i tornar a demanar la llicència hotelera”, anticipen.
Paral·lelament, la plataforma recorda que, mentres l’oposició veïnal aconseguia parar el projecte de macrohotel en les Naus de Guatla, en el barri han sorgit més projectes hotelers que ja estan en marxa, com el de Maximilià Thous/Benipeixcar, i, a més, hi ha altres “edificis buits que han patit el mateix procés d’expulsió de veïnat que la Finca Groga i que s’ha comprovat que també són propietat d’empreses hoteleres”. No només això: enfront de la Finca Groga han proliferat els baixos turístics, així com en tot el carrer Visitació.
Per tot això, en un context de turistificació i pujada de preus de la vivenda, els veïns demanen que l’Ajuntament revoque la llicència d’obres en l’edifici per a protegir els interessos dels residents i que l’edifici torne a omplir-se de veïns, de manera que quede bloquejada qualsevol forma d’especulació.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista