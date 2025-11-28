Llevant UE | Lliga
Oriol Rey monitora contra l’Athletic una nova oportunitat
L’absència obligada d’Unai Vencedor li obri les portes de la titularitat al ‘20’
Rafa Esteve
La transcendència d’Oriol Rey en el Llevant de l’ascens el va portar a ser un dels millors pivots de Segona Divisió. El ‘20’ es va convertir en l’eix sobre el qual sostindre el seu equip en tasques defensives i projectar-lo a l’atac, mitjançant un tempre amb la pilota i un criteri tàctic sobre el qual es va meréixer fer el salt a la màxima categoria del futbol espanyol.
No obstant això, l’escenari a on competixen els millors no està corresponent amb totes les qualitats que pot aportar un migcampista amb camallada, capacitat associativa i riquesa tàctica, però el futbol, després de setmanes sense proporcionar-li oportunitats, siga per motius tècnics o de salut, li dona una nova revàlida per a guanyar continuïtat i, per consegüent, ser novament important. La clàusula de la por d’Unai Vencedor, que no podrà estar disponible contra l’Athletic Club, li obri les portes de la titularitat a Oriol Rey per segon partit consecutiu. El cansament amb el qual Kervin Arriaga va arribar a València de cara al derbi el va portar a ser l’acompanyant en la medul·lar d’un futbolista que, a causa del seu contracte de cessió, haurà de veure el partit de dissabte des de la graderia. La presència d’Oriol Rey contra l’Athletic Club li donarà una altra oportunitat per a recuperar terreny perdut després de comptar amb bastants minuts en el tram inicial del campionat.
En la seua reaparició com a titular a Mestalla, no va desentonar i va ser dels futbolistes més precisos. Pocs minuts després de l’inici del partit va protagonitzar l’ocasió més clara del Llevant i va deixar una bona imatge en l’equip de Julián Calero. Dissabte apunta a la medul·lar amb Arriaga.
