Per l’Horta de la Safor insistix en el seu rebuig a la prolongació de la CV-60
La plataforma recorda que va recórrer contra el projecte davant del Tribunal Superior de Justícia i està a l’espera d’una sentència
Josep Camacho
La plataforma Per l’Horta de la Safor ha recordat la seua postura en contra de la prolongació de l’autovia CV-60 entre Palma de Gandía i Gandia. Arran del recent anunci que la Generalitat ha licitat la redacció del projecte, el col·lectiu recorda, en un comunicat, que va recórrer en contra davant del TSJCV i està a l’espera d’una sentència.
Per l’Horta considera que “els responsables polítics mentixen els empresaris quan afirmen que esta obra és una prioritat, perquè el termini donat per a redactar el projecte és de 22 mesos, situant-se, molt probablement, en la pròxima legislatura autonòmica”.
També critiquen l’augment de costos. “Si l’any 2021 es parlava d’uns 66 milions d’euros, en estos moments la xifra sembla que se situaria en els 180 milions. Parlem d’un pressupost multiplicat pràcticament per tres, per a, recordem, un benefici temporal de menys de tres minuts en el total de 7,12 km d’obra”.
A més, assenyalen que “és fals que Gandia comptarà amb un accés a l’AP-7, ja que la connexió està prevista en un punt entre els termes de la Font d’en Carròs i Rafelcofer”.
En conclusió, la plataforma assenyala que el projecte “seguix sense convéncer els veïns dels pobles afectats, que haurien d’absorbir els importants impactes negatius de substituir l’horta per l’asfalt i la contaminació”.
La proposta de la plataforma és “adaptar el vial actual i executar unes connexions més respectuoses amb l’horta i amb els habitants dels huit pobles afectats”. El col·lectiu exigix també més inversió i dotació de transport públic d’àmbit comarcal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista