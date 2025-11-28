El PSPV aspira a recuperar l’escó d’Ábalos després de la seua entrada a la presó
Morant exigix a l’exministre que renuncie a l’acta després de “parapetar-se” amb esta davant de la justícia
En l’Ajuntament de Llaurí, la situació de José Luis Ábalos es mira de manera diferent de la de la resta d’Espanya i la Comunitat Valenciana. L’exministre, que va entrar a la presó este dijous, no té cap relació de veïnatge amb esta localitat, però el seu futur en el Congrés podria determinar també el de l’alcaldessa d’este municipi, Ana María Gonzalo, que prendria l’escó en la cambra baixa si el també exsecretari d’Organització fa cas al que li ha demanat este divendres la líder del PSPV, Diana Morant: deixar la seua acta.
La secretària general dels socialistes valencians ha tornat a reclamar a Ábalos este divendres, en una visita a l’Hospital La Fe de València, que deixe el seu escó en el Congrés, un lloc que va aconseguir sota la candidatura que Morant va encapçalar per la circumscripció de València el 23 de juliol de 2023. Ho ha estat fent des de febrer de 2024, quan l’avanç de les investigacions policials el van portar a passar al Grup Mixt, recordant que eixa responsabilitat com a diputat la va aconseguir per a representar el PSPV i que a este partit hauria de pertànyer.
No obstant això, més d’un any i mig després d’esta primera reclamació de l’acta, Morant actualitza esta petició i ja no la circumscriu només a “furtar la capacitat política als votants socialistes”, sinó que apel·la a la “decència política”. Així, ha assegurat que si fins ara volia l’escó per a mantindre’s aforat i “parapetar-se” darrere de l’acta per a evitar la justícia, això ja no té sentit “quan hui ha passat la nit a la presó”. “Una vegada dins de la presó, si li queda una mica de decència, ha de renunciar a l’acta”, ha insistit Morant.
El tema de l’escó no és fútil, ja no només perquè el PSPV podria comptar amb un representant vàlid més dins del Grup Socialista del Congrés, una cosa que mai va de més, sinó perquè podria canviar les composicions de la majoria. Una possibilitat és que els còmputs podrien quedar ara fets sobre 349 diputats, i no 350, una vegada siguen suspesos els seus drets i obligacions com a diputat, procés que ha iniciat ja el Congrés. Una altra possibilitat és que es continue comptabilitzant sobre 350, la qual cosa faria que una abstenció de Junts no valdria per a tirar avant propostes.
“Tres pocavergonyes”
Més enllà del tema de l’escó, Morant ha marcat distàncies amb Ábalos no només com a líder del PSPV sinó també com a representant del Govern i ha assegurat que no té “gens de por” a les acusacions que puga abocar sobre l’executiu central, algun dels seus integrants o sobre el mateix Pedro Sánchez. “Jugarà a una estratègia de ser un boc expiatori; això consistix en tres pocavergonyes que es van aprofitar a títol individual de la confiança d’un partit centenari i que no coincidix amb els valors del PSOE”, ha assegurat.
“Això no té res a veure amb el PSOE, no és la Gürtel del PSOE, jo no rep sobres, ni cap membre del partit ni del Govern, ni anem a una seu pagada en B, això no concernix el PSOE”, ha insistit la líder del PSPV. Fonts de la federació valenciana afigen, al seu torn, que no hi ha una preocupació especial en les rèpliques que el cas puga tindre a la Comunitat Valenciana, ni que vaja a tindre una afecció específica sobre els socialistes valencians malgrat ser el punt d’adscripció militància i major arrelament orgànic d’Ábalos. No més que la sacsejada que suposa per a tot el socialisme en general.
Segons expliquen fonts de la direcció autonòmica, no hi ha vincle directe entre Morant i Ábalos, per molt que fins i tot el nou president de la Generalitat investit, Juanfran Pérez Llorca, recordara, en el debat d’investidura, que Ábalos va concórrer com a “número 2” de Morant a les eleccions del 23-J, una manera de respondre a les acusacions de la formació de dibuixar Llorca com el “testaferro” de Mazón. Recorden que la decisió que anara en les llistes no va ser seua, que no van coincidir en el Govern, ni han tingut sintonia orgànica interna.
