Tremolors en la “Sibèria” de Xàbia: rosada i 3,5° sota zero
La temperatura més baixa d’esta gèlida alba s’ha tornat a registrar a Castell de Castells, amb 4,2 graus sota zero
Gèlid despertar. En la “Sibèria” de Xàbia, la partida de la Lluca, de la inversió tèrmica (l’aire fred s’endinsa en esta fondalada), la gelada de hui encara ha sigut més crua que ahir. Si ahir es van arribar als 2 graus sota zero, esta matinada, el termòmetre s’ha desplomat a 3,5 graus negatius. Fa un fred que pela. El sòl està encatifat de rosada. La Xàbia dels tremolors contrasta amb la de la riba de la mar i les zones elevades. A la Plana, en el Montgó, la mínima ha sigut de 10,6 graus.
Anomalies tèrmiques
Eixos -3,5 graus de la Lluca no disten molt dels 4,2 sota zero que s’han registrat este matí a Castell de Castells (dades d’Avamet). Però Castell de Castells està en l’interior, en la muntanya, i de la “Sibèria” de Xàbia a la mar hi ha un pas. I la mar sempre tempera. A la Marina Alta també es produïxen estes anomalies (més que anomalies, curiositats) tèrmiques.
També han despertat amb temperatures sota zero la Vall d’Ebo (mínima de -2,9 graus), el Pla de Teulada (-2,4°) o Xaló (-1,7°).
