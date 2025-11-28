Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tremolors en la “Sibèria” de Xàbia: rosada i 3,5° sota zero

La temperatura més baixa d’esta gèlida alba s’ha tornat a registrar a Castell de Castells, amb 4,2 graus sota zero

Un camí tenyit de blanc per la gelada i la rosada

Un camí tenyit de blanc per la gelada i la rosada / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Gèlid despertar. En la “Sibèria” de Xàbia, la partida de la Lluca, de la inversió tèrmica (l’aire fred s’endinsa en esta fondalada), la gelada de hui encara ha sigut més crua que ahir. Si ahir es van arribar als 2 graus sota zero, esta matinada, el termòmetre s’ha desplomat a 3,5 graus negatius. Fa un fred que pela. El sòl està encatifat de rosada. La Xàbia dels tremolors contrasta amb la de la riba de la mar i les zones elevades. A la Plana, en el Montgó, la mínima ha sigut de 10,6 graus.

Suelo escarchado en la partida de Lluca de Xàbia

Rosada en la partida de la Lluca de Xàbia / A. P. F.

Anomalies tèrmiques

Eixos -3,5 graus de la Lluca no disten molt dels 4,2 sota zero que s’han registrat este matí a Castell de Castells (dades d’Avamet). Però Castell de Castells està en l’interior, en la muntanya, i de la “Sibèria” de Xàbia a la mar hi ha un pas. I la mar sempre tempera. A la Marina Alta també es produïxen estes anomalies (més que anomalies, curiositats) tèrmiques.

També han despertat amb temperatures sota zero la Vall d’Ebo (mínima de -2,9 graus), el Pla de Teulada (-2,4°) o Xaló (-1,7°).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor una xiqueta de 6 anys d’Algemesí després d’un tractament dental
  2. Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
  3. Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit
  4. El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
  5. Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
  6. ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
  7. Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
  8. Exigixen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones davant del 25-N per a abordar la violència masclista

Tremolors en la “Sibèria” de Xàbia: rosada i 3,5° sota zero

Tremolors en la “Sibèria” de Xàbia: rosada i 3,5° sota zero

Christian Lasaec deixa la presidència de l’Associació de Damnificats per la Dana de l’Horta Sud

Per l’Horta de la Safor insistix en el seu rebuig a la prolongació de la CV-60

La Finca Groga, un nou exemple de resistència contra l’expulsió veïnal a València

La Finca Groga, un nou exemple de resistència contra l’expulsió veïnal a València

Oriol Rey monitora contra l’Athletic una nova oportunitat

Les nominacions dels Feroz situen ‘Los domingos’ com a primera favorita en la carrera dels Goya

Les nominacions dels Feroz situen ‘Los domingos’ com a primera favorita en la carrera dels Goya

‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana

‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana

Llorca cobrix les exigències de Vox i esmena el tracte de Mazón a les víctimes

Llorca cobrix les exigències de Vox i esmena el tracte de Mazón a les víctimes
Tracking Pixel Contents