8.879 euros més: el PP apuja el sou a Mazón com a portaveu d’una comissió que no treballa
L’expresident és designat per a la comissió de reglament, amb un extra de 634 euros al mes en 14 pagues, mentres el PSPV censura que, en lloc de llevar-li l’acta de diputat, Pérez Llorca “el premia”
Si hi havia algun debat sobre la continuïtat del ja excap del Consell com a diputat en les Corts, la qual cosa garantix la seua condició d’aforat i l’allunya del radi d’acció de la jutgessa de la dana, este debat ha durat poc. El nou diputat ras del grup popular, Carlos Mazón Guixot, no ho serà tant. El síndic del PP en la cambra autonòmica, Nando Pastor, ha registrat un escrit a la Mesa de les Corts en el qual informa de diversos canvis en el grup derivats de l’eixida del president i del nomenament de Juanfran Pérez Llorca, fins ara síndic, com a nou cap del Consell.
El canvi més rellevant és que el diputat Mazón serà nou membre de la comissió de reglament, a més de portaveu del PP en esta comissió. A efectes pràctics, no suposarà un gran canvi ni una major càrrega de treball en el dia a dia de l’expresident, ja que esta comissió, literalment, no es reunix quasi mai.
No es tracta d’una comissió legislativa. Esta legislatura, en dos anys i mig, la comissió de reglament no s’ha reunit ni una sola vegada. Únicament aborda els canvis en el reglament de les Corts, que es produïxen estranyament. Ara mateix, de fet, hi ha en marxa una modificació, però s’ha presentat per lectura única, amb la qual cosa anirà directament al ple, sense passar per la comissió.
El que sí que suposarà per a Carlos Mazón és un canvi en els seus ingressos. Amb la nova situació, l’excap del Consell passa a ingressar uns 8.879,78 euros més a l’any, en brut, atés l’extra de 634,27 euros que perceben els portaveus de comissió.
La notícia de la pujada de sou a l’expresident per part de Juanfran Pérez Llorca ha provocat la crítica de l’oposició. “En lloc d’exigir-li l’acta de diputat, el premia”, assenyala el síndic del PSPV, José Muñoz.
