València CF
Agirrezabala, un porter de garanties
Encara que no era fàcil per la comparativa amb Mamardashvili, s’ha guanyat el respecte de l’equip i el reconeixement de Mestalla
Andrés García
El València CF té molts problemes encara, però cap en la porteria. El primer terç de la competició ha demostrat que el club va encertar de ple amb el fitxatge de Julen Agirrezabala, cedit per l’Athletic Club. Malgrat la sempre allargada ombra de Giorgi Mamardashvili, el porter guipuscoà ha rebutjat els dubtes de principi de temporada, s’ha consolidat baix pals amb el pas de les jornades i s’ha guanyat per mèrits propis la condició de millor fitxatge del mercat d’estiu per davant d’Arnaut Danjuma, Copete, Lucas Beltrán, Baptiste Santamaria, Dani Raba, Filip Ugrinic i Largie Ramazani. El València i Carlos Corberán se senten molt segurs amb Julen.
Sense els gols de l’ex del Vila-real des de la derrota amb el Reial Oviedo (1-2) —fa este diumenge dos mesos—, la reacció va haver de partir de les millores en defensa. Després dels sis gols encaixats contra Vila-real (0-2) i Reial Madrid (0-4), partits en els quals Julen va evitar que les conseqüències foren encara pitjors, els blanc-i-negres van començar a tallar fugides. El porter va resultar decisiu en l’empat a un gol contra el Betis (1-1) i, important, en la victòria amb porteria a zero contra el Llevant en el derbi (1-0). Prèviament, la “històrica” porteria a zero que va aconseguir a Vitòria, que va donar un punt al València en els pitjors moments del curs, no va ser fruit de la casualitat.
Quatre porteries a zero
Agirrezabala va firmar, en el derbi contra els granotes, la seua quarta porteria a zero de la temporada, com contra Getafe (3-0), Athletic (2-0) i Alabés (0-0). El millor és que en molts dels empats i les derrotes de l’equip, el basc ha sigut un dels jugadors més destacats, amb millors actuacions i valors estadístics. Encara que és una dada desvirtuada pel nivell defensiu dels equips, ara mateix és l’octau de la Lliga en parades (41), a només huit del segon classificat en el rànquing (Sergio Herrera) i molt per damunt del seu competidor en l’Athletic, Unai Simón (33).
A més a més, en el rànquing de porteries a zero, Julen està a l’altura dels porters dels equips top de la Lliga. Es troba entre els nou arquers amb quatre o més porteries a zero en 13 jornades de Lliga.
