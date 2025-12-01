Els centres de prevenció de la sida van fer 8.360 proves de VIH en 2024 amb un 5,26 % de positius
Un total de 376 dels 440 casos detectats nous són hòmens, la majoria d’entre 25 i 29 anys, i la via de transmissió més habitual és el contacte sexual sense protecció (68,5 %)
Els centres d’informació i prevenció de la sida (CIPS) de la Conselleria de Sanitat van atendre un total de 17.752 consultes en 2024 i van efectuar 8.360 determinacions o proves de detecció de VIH. Per províncies, en el CIPS de València es van atendre, l’any passat, 8.228 consultes (primeres i successives) i es van fer 3.534 proves VIH; a Alacant van ser 7.365 les consultes ateses i 3.461 les proves efectuades; i a Castelló, es van atendre 2.159 consultes i es van fer 1.365 proves VIH.
A la Comunitat Valenciana es van notificar un total de 440 casos VIH nous (376 hòmens i 64 dones) autòctons en 2024, amb una taxa d’incidència de 8,3 per cada 100.000 habitants, segons dades oferides per la Direcció General de Salut Pública, amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Sida. A més, es van notificar 156 casos de VIH importats (persones estrangeres amb un temps de residència en el nostre país inferior als tres mesos).
Per ús de drogues només un 2,05 %
Per grup d’edat i sexe, s’observa un major nombre de casos i taxes en el grup d’edat de 25-29 anys en hòmens i en el grup d’edat de 30-34 anys en dones. Quant a la via de transmissió, la majoria és per contacte sexual sense protecció (68,55 %). Més de la mitat dels casos (el 54 %), per contacte homo/bisexual; i el 14,55 %, per contacte heterosexual. D’altra banda, la transmissió per l’ús de drogues via parenteral va suposar el 2,05 % dels casos.
En 2024, un total de 2.467 persones (2.341 hòmens i 33 dones) van utilitzar tractaments de profilaxi preexposició (PreEP) prescrits tant en els CIPS de la Comunitat Valenciana com en atenció especialitzada. Es tracta d’un mètode de prevenció del VIH que consistix en la presa de medicaments antiretrovirals per part de persones VIH-negatives per a reduir el risc d’adquirir el virus.
Centres d’informació i prevenció de la SIDA
Des de la Conselleria de Sanitat es recorda la importància que tenen les mesures de prevenció per a evitar el contagi del VIH, i, en cas de pràctiques de risc, acudir com més prompte millor als recursos assistencials per a fer-se una prova de detecció del VIH. La Comunitat Valenciana compta amb tres unitats de prevenció de la sida i infeccions de transmissió sexual (ITS), també conegudes com a centres d’informació i prevenció de la sida o CIPS, un per província, a on els professionals informen de manera confidencial a qualsevol persona sobre la infecció per VIH, la seua prevenció i transmissió, així com sobre qualsevol altra infecció de transmissió sexual.
El personal dels CIPS indica quines són les mesures preventives que s’han d’adoptar per a evitar la infecció pel VIH, així com el moment més adequat per a fer la prova de detecció de la infecció en cas que s’hagen mantingut pràctiques de risc. Així mateix, si s’ha produït la infecció, s’oferix a la persona l’accés al nivell d’atenció sanitària que requerix, s’informa dels recursos existents (sanitaris, socials, legals, les entitats del tercer sector) i oferix consell per a evitar la reinfecció i la infecció d’altres persones.
També en qualsevol centre de salut, els professionals d’atenció primària poden oferir informació, fer les proves pertinents o derivar la persona al recurs específic més adequat.
Formes de transmissió i prevenció
El VIH es transmet per via sexual, en el cas de pràctiques sexuals de risc sense l’ús del preservatiu, quan una de les persones és portadora del virus; per via sanguínia, quan la via de transmissió pot ser compartir material de consum de drogues per via venosa; per via materna, quan la mare és VIH-positiva, no està en tractament i pot haver-hi transmissió durant l’embaràs, el part o la lactància.
Els únics fluids corporals en què el virus pot concentrar-se a bastament perquè es transmeta són la sang, el semen, el líquid preejaculatori, el flux vaginal i la llet materna. En la resta dels fluids corporals (llàgrimes, suor o saliva), la baixa concentració de VIH fa impossible la transmissió per contacte. El preservatiu és la forma més eficaç d’evitar contraure la infecció. Davant de qualsevol pràctica amb risc, és essencial el diagnòstic primerenc, no només per a frenar la deterioració del sistema immunitari de la persona afectada, sinó també per a evitar transmetre el virus a altres.
Davant de qualsevol exposició de risc, és necessari acudir al centre de salut o al CIPS per a confirmar o descartar la infecció i iniciar de manera precoç, si és necessari, els tractaments per a evitar la progressió de la malaltia i previndre contagis nous. Si han passat menys de 72 hores des de l’exposició amb risc al VIH, es pot iniciar un tractament preventiu amb fàrmacs antiretrovirals durant 28 dies que podria evitar la infecció; és l’anomenada profilaxi postexposició no ocupacional.
