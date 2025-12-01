Gandia inicia l’obra del primer parc inundable després de la catàstrofe de la dana
En un projecte pioner redactat fa tres anys, l’Ajuntament escometrà dos basses de laminació més en el barranc de Beniopa – En cas d’avinguda, retindria 45.000 metres cúbics d’aigua
Des de la catastròfica dana que va arrasar diverses comarques valencianes el 29 d’octubre de l’any passat, s’ha parlat de projectes que es poden executar per a previndre, en la mesura que siga possible, els desbordaments de llits que eixes pluges torrencials causen. Una d’estes actuacions, que fins i tot s’ha posat de moda, són els parcs o les àrees inundables. És a dir, espais que, davant d’una crescuda del cabal, s’omplin d’aigua, de manera que reduïxen el volum de l’eventual desbordament, i fins i tot poden arribar a evitar-lo.
La Conselleria de Territori ja està impulsant la redacció de projectes d’esta classe, però a Gandia s’han avançat. L’Ajuntament d’esta ciutat ha iniciat, esta mateixa setmana, la construcció del parc inundable que se situarà just a l’entrada del nucli urbà seguint el curs del barranc de Beniopa. Eixa via fluvial continua sent la més perillosa quan plou torrencialment i és objecte d’un ambiciós pla per a actuar en tota la seua conca amb la finalitat de previndre desbordaments i inundacions.
El parc inundable que ara ha vist iniciades les obres es va projectar fa diversos anys, al costat de moltes altres actuacions, i se situa just en els voltants del col·legi Los Naranjos, en l’eixida de Gandia cap a Marxuquera i Barx. L’Ajuntament va adquirir allí una superfície agrícola de 16.500 metres quadrats plena de tarongers i altres arbres que ara s’estan tallant. Després es retiraran centenars de camions de terra, que s’aprofitarà posteriorment, per a deixar un buit capaç de retindre fins a 45.000 metres cúbics d’aigua. Eixe volum, unit a un efecte reductor de la velocitat del cabal, contribuirà a minimitzar el risc de les inundacions a banda i banda del barranc de Beniopa.
És possible que passen anys, o dècades, sense que tornen a produir-se pluges de la intensitat i duració suficients per a superar les muralletes del barranc, especialment al seu pas per l’àrea urbana de Gandia, i per això el disseny de l’obra ha previst el concepte de parc públic. El condicionament de l’obra, que haurà d’estar conclosa este estiu, inclou la plantació de vegetació de ribera i elements de gaudi ciutadà, perquè, igual que ocorre amb el llit del barranc, quasi sempre estarà completament sec. Només quan la pluja comence a preocupar i el cabal vaja pujant s’hauria de desallotjar tota la zona, i és ací quan entraria la funció laminadora de l’avinguda.
Gandia va dissenyar este pla director del barranc de Beniopa abans de la dana i, entre moltes altres actuacions, preveu dos grans parcs inundables més, un a l’altura de la Casa del Cigró i un altre al costat del camí de l’Alqueria de Rubio, que frenaria el cabal del barranc de les Coves, afluent del de Beniopa. Amb eixos tres sistemes operatius, a més de dur a terme reforestacions intenses que retenen aigua de pluja i l’ampliació del llit en diversos trams, es farà un gran pas en la “pacificació” del barranc.
Tot el projecte, de més de dos milions d’euros, compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i és finançat per la Unió Europea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- Una acusació en la dana demana que torne a declarar la periodista que va dinar amb Mazón el 29-O
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- El PSPV aspira a recuperar l’escó d’Ábalos després de la seua entrada a la presó
- PowerCo iniciarà en gener la contractació dels primers 500 operaris de la gigafactoria