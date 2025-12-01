L’alcalde de Cullera corregix Pradas: “El Magre desemboca a Algemesí”
L’exconsellera de Justícia, Salomé Pradas, va manifestar en Salvados que el Magre finalitza a Cullera després de ser preguntada per Gonzo
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha corregit l’exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, en les seues xarxes socials, després de la seua entrevista en el programa Salvados, en el qual va explicar el seu treball durant el dia de la dana.
En el programa, Gonzo li preguntava si sabia a on desembocava el riu Magre, a la qual cosa Pradas li va respondre que a Cullera. Els dos concloïen que a això es devia la telefonada de Mazón a Mayor aquella tràgica jornada. Després d’estes declaracions, l’alcalde de la localitat li recordava a Pradas en la seua xarxa social X que “a Cullera desemboca el Xúquer, el Magre ho fa a Algemesí; obvi que s’ajunten les aigües, però cal parlar amb més propietat”.
Mayor, a més, tornava a recordar el to d’aquella telefonada. “El to no va ser ni d’emergència ni de preocupació. No teníem president i la consellera anava bastant perduda”, reivindicava en les seues xarxes socials.
