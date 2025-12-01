L’IVAM exposarà en la Universitat de València les seues escultures danyades en la dana
Obres d’Alfaro, Miquel Navarro o Alberto Corazón han sigut restaurades després que la riuada inundarà el depòsit de la Generalitat a Riba-roja
L’IVAM exposarà, en diferents espais de la Universitat de València, diverses de les obres d’art de la seua col·lecció que estaven emmagatzemades a Riba-roja i que van resultar danyades per la dana. “Les peces, que han sigut restaurades després de la inundació que va patir el magatzem de Riba-roja a on es custodiaven, es presentaran novament davant del públic carregades d’una renovada potència simbòlica”, afirma la Conselleria en un comunicat.
“Rebrot” és el títol d’esta iniciativa conjunta entre l’IVAM i la Universitat que té com a objectiu comú acostar l’art contemporani als estudiants i, en general, als públics més jóvens, ocupant llocs emblemàtics dels campus de Blasco Ibáñez i de Burjassot. Entre les obres que s’exposaran hi ha escultures d’Andreu Alfaro, Miquel Navarro i Alberto Corazón.
La secretària autonòmica de Cultura, Pilar Tébar, ha celebrat esta col·laboració entre institucions “que possibilita que les escultures de grans autors internacionals de l’IVAM puguen integrar-se en els diferents campus de la Universitat de València”.
152 obres afectades
Va ser la mateixa Pilar Tébar qui va informar les Corts, el mes de juny passat, que el 29-O es van veure afectades 152 obres de l’IVAM que estaven custodiades en el magatzem de la Generalitat de Riba-roja, la majoria escultures, sobre les quals es van dur a terme tasques de neteja. També van resultar danyades unes 30 pintures que van necessitar un tractament d’urgència. El cost total de la recuperació i restauració d’estes obres va ser xifrada per la secretària de Cultura en uns 200.000 euros.
La riuada també va afectar 66 obres de la col·lecció d’art contemporani de la Generalitat, que també estaven emmagatzemades en la nau de Riba-roja i que van ser traslladades per a la seua neteja, secatge o elaboració d’informes individuals en una operació el cost de la qual va xifrar Tébar en 147.200 euros.
Canvi de paradigma
La directora de l’IVAM, Blanca de la Torre, ha apuntat que el context actual “està travessat per discursos que oscil·len entre el catastrofisme, la resignació i la paràlisi. No obstant això, la urgència del nostre temps no ha de derivar en la desesperança, sinó impulsar-nos cap al rebrot: un canvi de paradigma sustentat a pensar-nos des de l’ecodependència i la interdependència, l’optimisme i l’empoderament ciutadà”.
La vicerectora de Cultura i Societat de la UV, Ester Alba, ha assenyalat que la Universitat de València troba en “Rebrot” una oportunitat per a repensar la seua pròpia cultura institucional: “No es tracta només de transmetre coneixement, sinó de dialogar amb el present. En este sentit, ‘Rebrot’ funciona com un dispositiu de repatrimonialització, un procés que no només recupera les obres afectades per la dana, sinó que també restituïx vincles, memòries i espais”.
“Al fer circular les peces de l’IVAM pels diferents campus, la Universitat no només exhibix art, sinó que integra la dimensió patrimonial en la vida quotidiana. Aules, passadissos i zones comunes es transformen, així, en llocs simbòlicament habitats, en autèntics laboratoris de convivència i aprenentatge”, ha afegit.
Primera fase
“A través del projecte expositiu ‘Rebrot’, la Universitat de València reforça el seu compromís amb el suport a la recuperació de l’art contemporani i el sector cultural afectat per la dana, i l’IVAM impulsa el seu paper com a institut, en el qual la dimensió museística s’entrellaça amb la labor acadèmica”, assenyala la institució en un comunicat.
El projecte és la primera fase d’una iniciativa de llarga duració entre les dos institucions que creixerà de manera orgànica i es consolidarà en la convicció compartida del poder transformador de l’art, en el marc del qual conceptes com ara reparació i resiliència ocupen un lloc central.
Autors amb obres en el magatzem
Abelardo (1), Alberto Corazón (3), Eugenio Ampudia (1), Andreu Alfaro (3), Juan Asensio (4), Alberto Bañuelos Fournier (1), Klaus Berends (1), Anthony Caro (2), Juan E. Correa (1), Cristina Iglesias (1) , Emilie Brzezinski (1), Esther Pizarro (1), Evarist Navarro (2), Fernando Sinaga (1), Gerardo Rueda (32), Vicente Guallart (1), Richard Hamilton, John McHale i John Voelcker (1), Mona Hatoum (1), Jaume Plensa (1), Juan Muñoz (1), Júlio Quaresma (2), Eduardo Kac (1), Limber Vilorio (1), Manolo Quejido (2), Anna Marín Escursell (1), Martín Chirino (1), Mónica Ridruejo (1), Juan Carlos Nadal (1), Natividad Navalón (6), Miquel Navarro (7), Pamen Pereira (1), Vicente Peris Marco (8), Roberto Pietrosanti (1), Raúl Polit Casillas (1), Lorenzo Quinn (1), Ramón de Soto (6), Ramón Esteve (3), Nino Rollo (2), Reiner Ruthenbeck (1), Sanleón (10), Richard Serra (2), Tony Smith (2), Soledad Sevilla (1), Susana Solano (3), Rayyane Tabet (1), Amparo Tormo Fernández (1) i Ximo Lizana (1).
