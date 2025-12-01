Martínez Mus aspira a seguir de vicepresident amb Llorca: “Tinc bon concepte de mi mateix”
El conseller de Medi Ambient i responsable de la reconstrucció deixa en mans del nou president la confecció del Consell
Dies de travesses i esperes en el Consell. Amb un nou president ja investit, els actuals integrants del Govern valencià esperen ser assenyalats per a la seua continuïtat. Qui seguirà és una potestat que recau sobre Juanfran Pérez Llorca, que prendrà possessió del seu càrrec este dimarts i a partir d’ací nomenarà el seu executiu, però, mentrestant, es desfulla la margarida i n’hi ha qui mostra les seues intencions d’aspirar a mantindre les responsabilitats, com és el cas de Vicent Martínez Mus.
“Ho dirà ell, però tinc bon concepte de mi mateix”. És la frase pronunciada este dilluns, hores abans de l’acte solemne de presa de possessió en les Corts, preguntat per si preveu continuar en el càrrec. Martínez Mus aspira a continuar com el número tres del Govern valencià, amb eixe rang de vicepresident. Deixa tota la decisió, és clar, en el nou cap del Consell, de qui recorda que és, al final, de qui depén la nova estructura, però per si de cas deixa caure que ell voler, vol.
Martínez Mus és l’últim que ha patit canvis en les seues competències. Fa menys d’un mes va ser ascendit a vicepresident segon i conseller de la Reconstrucció davant de l’eixida de Francisco Gan Pampols. Va ser una decisió que va prendre Carlos Mazón i que avalava la trajectòria ascendent del també responsable de Medi Ambient, Infraestructures i Territori. Falta veure si esta posició la valida Llorca, amb qui assegura que només va parlar durant el dia de la investidura en les Corts.
De moment, a més de mostrar el “bon concepte” de si mateix, mostra que s’ha aprés el llibret del nou “full de ruta clar” al qual es va referir el nou màxim responsable de l’executiu autonòmic en la seua intervenció en les Corts. “Hem d’apartar-nos del soroll, canviar el pas i centrar-nos en el que importa”, ha expressat este dilluns, a Alfafar, a on ha posat el focus a reclamar “totes les obres perquè la canalització de barrancs i rius avance”.
Pradas, “cap fet nou”
Més enllà de parlar d’esta “primera preocupació”, a Martínez Mus li ha tocat ser la veu de l’executiu autonòmic que valore l’entrevista a l’exconsellera Salomé Pradas, diumenge, en Salvados. Així, ha assenyalat que, del que va desgranar la responsable d’Emergències el 29 d’octubre de 2024, “no hi ha cap fet nou”, sinó que la principal novetat està en “els seus sentiments i sensacions, però no en els fets”.
Així mateix, el vicepresident segon ha assenyalat que el que ha dit Pradas sobre la gestió de l’expresident Mazón no és “gens diferent” del que este va dir durant el seu discurs de dimissió, en referència a l’error de no haver cancel·lat la seua agenda el dia de la dana. “És un dels errors que va admetre”, ha indicat Martínez Mus, que ha agregat que no ha parlat amb Pradas “recentment”, però “sí abans”.
