El metall valencià registra el seu rècord d’ocupació
La producció industrial descendix un 8,2 %, llastrada per l’enfonsament de l’automoció i les exportacions, segons un informe de Femeval
El metall de la Comunitat Valenciana ha registrar, en el tercer trimestre de 2025, el seu rècord històric d’ocupació, amb 228.391 persones ocupades, la qual cosa suposa un 3,9 % més que fa un any i la generació de 8.664 llocs de treball nous, segons destaca l’informe de conjuntura de la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (Femeval), que l’organització presidida per Vicente Lafuente ha fet públic hui.
Este avanç contrasta amb la caiguda del 8,2 % en la producció industrial del metall entre juliol i setembre, marcada per l’enfonsament de l’automoció i els seus components, que retrocedixen un 52,9 %. Excloent la branca d’automoció, la resta de subsectors de la indústria del metall registra un creixement conjunt positiu de l’1,2 % respecte al mateix trimestre de 2024. Destaca especialment el subsector de material i equips elèctrics i electrònics, que incrementa la seua activitat un 32,2 %.
Exportacions
Les exportacions del metall de la Comunitat acumulen un descens del 8 % entre gener i agost, amb la qual cosa manté la tendència negativa iniciada en 2024. Les principals caigudes es concentren en vehicles automòbils i els seus components (17,06 %), en bona part pels problemes que travessa la factoria de Ford a Almussafes, i en maquinària i equips mecànics (12,25 %). En positiu destaquen els avanços del material elèctric (12,9 %) i de l’incipient sector aeroespacial valencià (93 %).
Per destinacions, mentres que els principals mercats europeus retrocedixen, la Xina encapçala el creixement de compres a les empreses valencianes del metall, amb un augment del 27 % respecte al mateix període de 2024, seguida de Romania (30 %), Turquia (15,7 %) i els Estats Units, amb un 13,9 %, impulsades per l’avançament d’operacions davant dels nous aranzels.
Segons l’enquesta de Femeval, malgrat el context advers, les empreses del sector mantenen una valoració raonablement positiva sobre la seua situació de 6,87 punts sobre 10. Per subsectors, la indústria registra la nota més baixa (6,68), i el comerç i les instal·lacions del metall, la més alta (7,1).
Entre els factors que repercutixen negativament en l’activitat, les empreses alerten de la dificultat per a contractar personal qualificat, l’increment dels costos laborals, el descens de màrgens comercials i l’encariment de matèries primeres i components. Les expectatives per al tancament de 2025 es mantenen en nivells moderadament positius, amb una nota de 56,8 sobre 100. Quant a l’evolució de l’ocupació repunten lleugerament (51,4 punts) i les inversions se situen en valors neutres (50,4).
Dana
L’informe arreplega també una valoració de l’abast de la dana, que va afectar un 27,5 % d’empreses del sector, amb més abast en el comerç del metall, amb un 38,9 % (magatzemistes de matèries primeres, material elèctric, recanvi de vehicles, ferreteries…), seguit d’un 26,9 % d’empreses instal·ladores i mantenidores i un 24,5 % d’indústries.
Passat un any des de la catàstrofe, l’impacte en la facturació i la seua posterior recuperació “ha sigut molt desigual en funció de la ubicació, la grandària i el subsector”. En termes globals, el 77 % de les afectades han recuperat totalment la seua activitat, i un 22 % fins i tot l’han incrementada, mentres que el 23 % restant encara no ha aconseguit arribar als nivells previs al mes d’octubre de 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- Una acusació en la dana demana que torne a declarar la periodista que va dinar amb Mazón el 29-O
- Els col·lectius d’Acord Social convoquen una protesta davant de les Corts en la investidura de Llorca
- El PSPV aspira a recuperar l’escó d’Ábalos després de la seua entrada a la presó
- PowerCo iniciarà en gener la contractació dels primers 500 operaris de la gigafactoria