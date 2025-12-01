Pins secs, contractes deserts: les empreses forestals li donen carabassa a Xàbia
Dos actuacions essencials per a la prevenció d’incendis a la Granadella i el Tossal Gros, dos de les grans masses forestals del municipi, es queden sense licitar, al no presentar-se ningú
Pins secs i contractes deserts. Xàbia té un problema de naturalesa administrativa. No s’ha presentat cap empresa forestal a dos contractes essencials del pla local de prevenció d’incendis. Els contractes han quedat deserts. Són el d’adequació i millora del camí del Tossal Gros, actuació subvencionada amb 17.856 euros de la Diputació d’Alacant, i la reparació de la torre de vigilància de la Granadella, amb aportació provincial de 7.847 euros.
El passat 14 de novembre es va reunir la mesa de contractació per a adjudicar estos treballs essencials. Però no hi havia licitadors. Els concursos es tornaran a convocar. I Xàbia té un problema urgentíssim d’emergència forestal. Hi ha milers de pins morts en les seues masses forestals del Montgó, el Tossal Gros, la Granadella, la Falzia o el Portitxol. Eixos arbres secs i morts han començat a desplomar-se sobre sendes i fins i tot en miradors turístics. A més, si es desencadena un incendi, els esquelets dels pins es cremen com mistos.
La regidora del PSPV Isabel Moreno va preguntar en l’últim ple sobre la sequera de contractes de Xàbia. No és una novetat que les empreses, en este cas les forestals, li donen carabassa a l’Ajuntament. El regidor de Medi Ambient, Juanlu Cardona, del PP, ho va atribuir al fet que les empreses del ram (del ram i del brancatge forestal) estan ara fins a dalt de treball, atés que la plaga de pins morts afecta molts municipis i tots volen retirar-los com més prompte millor. Va dir que hi ha un altre contracte de naturalesa forestal, el del camí Vell de Teulada, que també està en fase de licitació i que confia que eixe sí que tinga empresa adjudicatària. També va dir que els que s’han quedat deserts es tornaran a traure a licitació.
No obstant això, l’Ajuntament i la Generalitat sí que han iniciat ara treballs forestals de retirada de pins morts, treballs fonamentals per a reduir el risc d’incendis. Participen cinc quadrilles amb més de vint treballadors en total. Fan tales controlades.
Talaia estratègica
La torre de vigilància de la Granadella s’alça en una talaia estratègica. Des d’allí es domina pràcticament tot el terme municipal de Xàbia. Hi ha perspectiva directa al Montgó. Si en un punt de Xàbia sorgix un fil de fum, des d’esta torre es detecta a l’instant. La torre és de fusta. Està integrada en el paisatge de la muntanya pública de la Granadella.
Mentres, el camí del Tossal Gros puja a una de les grans masses forestals de Xàbia. Les pinedes són molt espesses. La sequera i les plagues (el maleït Tomicus destruens) han castigat estos boscos. Hi ha milers de pins morts. Que el camí estiga transitable és crucial per a arribar ràpidament a un eventual incendi i extingir-lo abans que comence a propagar-se.
