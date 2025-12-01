PP i Vox de València negocien una ZBE com la de Castelló, però seguix el bloqueig
Vox rebutja l’ordenança plantejada per Compromís i PSPV i assegura que l’exempció als autònoms i als vehicles lligats a l’activitat econòmica tenia data de caducitat. El mateix partit sí que ha secundat les restriccions als cotxes contaminants a Burgos, Valladolid, Elx, Alacant o Castelló. La principal discrepància ara entre els socis del Govern conservador sembla situar-se en la imposició de sancions o, per contra, restriccions sense multa. València es juga perdre fins a 150 milions d’euros
El regidor de Mobilitat en l’Ajuntament de València, Jesús Carbonell, ha estat, el cap de setmana, negociant amb Vox una zona de baixes emissions semblant a la de Castelló, però de moment persistix el bloqueig dels voxistes. Segons ha explicat abans del ple extraordinari, el PP plantejava “seguir la senda del que es preveu a Castelló, que és activar sancions quan se supere els nivells de contaminació”. No obstant això, el grup municipal liderat per Gosálbez ha rebutjat este acord in extremis seguint el mandat de la seua direcció nacional, cosa que podria fer perdre a la ciutat de València fins a 150 milions d’euros. El titular de Mobilitat ha dit, però, que encara hi ha temps per a desbloquejar la situació.
Per la seua banda, el portaveu de Vox en el grup municipal ha avançat que votarà en contra de la ZBE que proposen Compromís i PSPV a València, però, contràriament al que ha dit Carbonell, ha assegurat que sí que s’obriria a estudiar una ordenança sense sancions tal com han aprovat els seus socis a Castelló. En este sentit, la principal discrepància podria estar en les multes. Mentres el PP aspira a posar sancions quan salten les alertes de CO₂, Vox (en la capital de la Plana ha sigut així) estudiaria limitacions a l’accés en el perímetre anticontaminació, però sense multes.
Així, Gosálbez ha explicat que el seu vot serà “en contra de qualsevol restricció a la llibertat de moviments i contrari a un vehicle o a 20 milions de vehicles”. “No aprovarem una ordenança que restringix i sancione els valencians i als qui visiten les nostres ciutats. Són moltes les ciutats al llarg del país que es veuen afectades per la zona de baixes emissions. I molts espanyols els que es veuen afectats per la ZBE. Estic pensant en l’electricista, el lampista, l’obrer, etc., als quals esta normativa que té noms i cognoms, Pedro Sánchez, els posa bastons a les rodes, ja que els exigix canviar de furgoneta o vehicle encara que ni tan sols arriben a final de mes”.
Realment, l’esborrany d’ordenança deixava fora els autònoms i qualsevol vehicle emprat per a l’activitat econòmica, tal com li han recordat els periodistes, però Gosálbez ha afirmat que efectivament quedaven fora, “però posteriorment anaven a entrar”. Fins ara ningú havia parlat de la caducitat d’eixa exempció.
Sobre la possible pèrdua de fins a 150 milions i la pèrdua de les ajudes al bonobús, el portaveu de Vox ha insistit que el seu focus de preocupació està en “la llibertat dels espanyols. Ens preocupa això i la quantitat de multes que s’estan imposant. La nostra preocupació màxima sempre són els espanyols, els autònoms. I tots eixos oficis i treballadors que no podran entrar al centre de la ciutat perquè Sánchez els exigix una ZBE que els restringix i sanciona. Sempre estarem del costat dels treballadors i de les famílies espanyoles”, ha redundat fent seu l’argument de la direcció nacional.
Cal recordar que el Grup Municipal de Vox (primer amb Badenas i després amb Gosálbez) va votar fins a cinc vegades a favor de la ZBE acordada amb el Partit Popular a València. I també és important assenyalar que Vox ha secundat i aprovat la limitació dels vehicles contaminants a Valladolid, Burgos, Alacant, Elx o Castelló. L’última aprovada va ser la de la capital de la Plana fa només quatre dies, una ZBE que monitora la circulació en el centre i només s’activa en pics de contaminació, però sense multes. Eixa és l’única fórmula que el portaveu de Vox sí que està disposat a negociar.
