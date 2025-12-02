L’escó 97: Mazón estrena ubicació en l’última fila de les Corts
El ja excap del Consell ha sigut desplaçat a la quarta fila, confrontant amb el Grup Parlamentari Vox
Carlos Mazón ja té nova ubicació en les Corts. Després de confirmar-se la seua eixida del Palau de la Generalitat amb l’oficialització del nomenament del seu successor, Juan Francisco Pérez Llorca, en el BOE, Mazón ha viscut, este dimarts, la presa de possessió del seu relleu des del seu nou lloc: l’escó 97, el nou espai al qual l’ha dirigit el seu grup una vegada no ha pogut ocupar l’escó preferencial reservat per al cap del Consell, en primera fila, just davant de tots els diputats del PP.
Tan recent és el canvi que, segons podia veure’s des de les garites de premsa, el dispositiu encara donava la benvinguda al diputat del PP Alejo Font de Mora, anterior inquilí d’esta plaça. Des del PP assenyalen que la nova ubicació de l’expresident ha sigut a petició pròpia, per a allunyar-se del focus.
Acostumat, en els dos anys i mig des que va entrar en les Corts, a veure-ho tot a peu d’hemicicle, Mazón haurà d’acostumar-se a viure-ho des de la quarta i última fila. És la seua nova destinació com a diputat ras una vegada ha perdut la condició de president. L’excap del Consell ha ocupat la seua nova ubicació en la cambra minuts abans de començar la sessió i allí ha rebut la salutació dels qui seran els seus nous veïns de seient.
En concret, Mazón estarà en l’escó 97, en l’última fila de la bancada “popular” i, en el seu marge central, confinant amb Vox. De fet, a un dels seus costats estarà la diputada de Vox Teresa Ramírez, una parlamentària que en el passat s’ha identificat com a “mazonista” i amb qui ha conversat una llarga estona abans de començar la sessió. Al seu altre costat tindrà la diputada del PP Mari Carmen Martínez.
Mazón ocuparà l’escó 97, que fins a la data tenia un altre amo: el castellonenc Alejo Font de Mora, l’últim representant del PPCV que havia assumit l’escó després de l’eixida, fa un any i mig, del grup de Miguel Barrachina, que va deixar l’acta per a ser conseller d’Agricultura.
