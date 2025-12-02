El mercat laboral valencià es dispara en novembre
L’atur es reduïx en 2.641 persones, al mateix temps que es creen més de 22.000 ocupacions i se superen els 2,26 milions d’afiliats a la Seguretat Social
El mercat laboral valencià va com un tir. Novembre es va tancar amb una reducció del 0,9 % en l’atur i un augment de l’1 % en la creació d’ocupació, segons les dades que ha donat a conéixer hui el Govern. Així, l’afiliació a la Seguretat Social va augmentar en 22.376 persones respecte a octubre, amb la qual cosa el nombre total de cotitzadors ascendix ja als 2,264 milions.
L’evolució de la Comunitat és si cap més significativa si tenim en compte que en el conjunt d’Espanya es va produir una reducció de 14.358 afiliats, fins als 21,8 milions de persones, segons el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. A més, els citats 22.376 són la xifra més alta per autonomies, darrere dels 35.039 registrats per Madrid. Catalunya, per exemple, va tindre una disminució de 2.555. La comparativa interanual també és molt favorable, amb un increment a la Comunitat Valenciana de 83.925 cotitzadors, de nou la segona xifra que més creix després de Madrid. En el total d’Espanya, el guany va ser de 522.000.
Atur
Com ha quedat dit, les dades de l’atur van ser igualment molt positives, segons el Ministeri de Treball. Les llistes oficials de la desocupació es van reduir en novembre a la Comunitat Valenciana en 2.641, fins als 292.116. En este cas, es va veure superada per Andalusia, Catalunya i Madrid, però és que en el conjunt del país la reducció va ascendir a 18.805. No obstant això, en relació a novembre de 2024, l’autonomia és, després d’Andalusia, la que més retalla l’atur, amb 22.947 persones menys.
Eixa reducció intermensual s’ha degut sobretot a la província de València, a on la desocupació baixa en 2.144 persones; a Castelló ho fa en 723. Per contra, a Alacant puja en 226. La baixada de l’atur s’ha produït en tots els sectors d’activitat econòmica, a excepció del col·lectiu sense ocupació anterior, en el qual puja en 254 persones. La palma se l’emporten els servicis, en un mes en què el comerç viu els dies del Black Friday i es prepara per a la imminent campanya nadalenca. Ací baixa en 1.869 aturats. El descens en l’agricultura es queda en 143; en la construcció arriba a 387, i en la indústria, a 496, malgrat els problemes pels quals travessa Ford Almussafes i el sector de l’automòbil en conjunt.
Contractes
Paral·lelament, en novembre es van formalitzar a la Comunitat Valenciana 124.033 contractes, una xifra que representa 20.763 menys que en octubre, però 10.557 més que en el mateix mes de l’any passat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- 8.879 euros més: el PP apuja el sou a Mazón com a portaveu d’una comissió que no treballa
- L’alcalde de Cullera corregix Pradas: “El Magre desemboca a Algemesí”
- Una acusació en la dana demana que torne a declarar la periodista que va dinar amb Mazón el 29-O
- El PSPV aspira a recuperar l’escó d’Ábalos després de la seua entrada a la presó