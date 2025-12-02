Este és el nou salari de Carlos Mazón com a diputat en les Corts
L’expresident podria percebre uns 61.800 euros gràcies al càrrec de portaveu en una comissió, enfront dels 91.000 euros que ingressava com a cap del Consell
La nova vida parlamentària de Carlos Mazón com a diputat en les Corts tindrà molta menys càrrega de treball, quasi tanta com ell vulga, ja que no és obligatòria l’assistència als plens ni el PP necessitarà el seu vot per a tirar avant cap votació. Això sí, els seus ingressos es ressentiran.
L’excap del Consell va tindre en 2024, últim exercici complet en què va exercir el càrrec, un salari brut de 80.173,92 euros anual, després d’una pujada del 2 %. A això se li afegien 11.004,24 euros més en concepte d’“indemnització per residència”, una “compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament” i que no pot excedir el 14 % de les retribucions anuals assignades. En total, poc més de 91.000 euros.
A partir d’ara, el seu salari brut anual es podria situar en 61.787,22 euros a l’any, ateses les taules retributives de 2024. És la suma de l’assignació reglamentària de tot diputat, de 35.861 euros en 14 pagues, a la qual s’afigen els 8.879,78 euros que Pérez Llorca li ha incrementat al situar-lo com a portaveu de la comissió de reglament. Es tracta d’una comissió amb molt poc treball. Tan poc que, de l’inici de la legislatura ençà, ja dos anys i mig, no s’ha reunit cap vegada.
A més d’estos ingressos, Carlos Mazón podria rebre 5.554,22 euros més per dedicació exclusiva, a més d’una assignació d’11.491,80 euros per gastos derivats de l’exercici de la funció per estar les Corts a més de 100 quilòmetres de la seua residència d’Alacant.
Els ingressos del ja expresident s’han convertit hui en notícia després que Pérez Llorca haja decidit, dins de la seua reestructuració del grup parlamentari en les Corts, situar Mazón com a portaveu en la comissió de reglament.
