Pérez Llorca demana perdó a les víctimes de la dana i promet un Consell “no sectari”
El nou president pren possessió del càrrec amb un discurs allunyat del de la seua investidura: canvia les crítiques a la immigració per promeses en vivenda o educació i crida a “ser capaços de pactar quan tot semblava que estava trencat”
Juanfran Pérez Llorca ja és oficialment president de la Generalitat. El dirigent popular ha promés el càrrec des de la tribuna de les Corts a les 12:07 minuts d’este dimarts i es convertix, així, en l’octau cap del Consell en democràcia. En el seu discurs posterior a la protocol·lària presa de possessió, Pérez Llorca ha demanat el perdó a les víctimes de la dana que va prometre en el debat d’investidura, “en nom de la Generalitat” i per “convicció personal”, i ha cridat a obrir una nova època d’“entesa” amb estos col·lectius.
La intervenció del nou cap del Consell ha estat molt allunyada de la de dijous, quan va traçar un discurs molt crític amb la immigració i el Pacte Verd europeu com exigia Vox a canvi dels seus vots. Ja amb eixos suports en la butxaca, el popular ha tractat de mostrar-se dialogant i ha promés un Consell “obert, transversal i no sectari”. A més, ha posat més atenció a temes com la vivenda, l’educació o les polítiques econòmiques, absents en el seu discurs de fa quatre dies.
Com havia promés, les seues primeres paraules van ser per a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals de la dana, als quals ha citat a una “reconciliació”. “Correspon demanar ja perdó en nom de la Generalitat. Més enllà del formalisme institucional, és per convicció personal”, ha dit abans de mostrar el seu desig d’obrir una fase de “diàleg i entesa” amb estos col·lectius.
Pérez Llorca ha reconegut que “ni el dia 29 d’octubre, ni els posteriors, les administracions van estar a l’altura”, però ha demanat que el perdó pronunciat este dimarts supose la fi dels “debats que només porten a ressentiments” i que han propiciat un any de “molta tensió i crispació”.
El popular ha demanat estes disculpes públiques amb Carlos Mazón present en l’hemicicle. El ja expresident, a qui el PP ha apujat el sou a l’incloure’l en una comissió parlamentària, ha seguit el debat des del seu nou escó, en última fila i al costat de Vox. Un moviment que, segons van avançar algunes associacions de víctimes, complica esta maniobra d’acostament de Pérez Llorca.
El nou president ha donat algunes pinzellades del que serà el seu nou govern, que anirà revelant en els pròxims dies. Serà un executiu “obert, transversal i no sectari”. “Mai rebutjaré una idea, vinga d’on vinga, si resol un problema real. La política és un servici, no un frontó”, ha remarcat.
Ha promés també treballar per a “recuperar l’autoestima” dels valencians i estar “al costat del poble”, conservant la mirada d’alcalde que tan a gala porta sempre. “L’esperit que vaig conéixer sent alcalde m’acompanyarà sent president”, ha afegit.
En el cim de la piràmide de prioritats del seu govern, que a penes tindrà un any i mig de mandat, ha situat la vivenda, una “urgència” per a la qual ha mostrat la seua recepta: “Més oferta, més agilitat, més seguretat jurídica i menys traves”.
També ha repetit la necessitat de reduir la burocràcia, en línia amb la promesa d’aprovar una segona llei de simplificació administrativa, de “connectar” la formació dels jóvens amb les eixides laborals per a “retindre talent”, i de continuar abaixant impostos per a “recompensar l’esforç” dels treballadors. “No és ideologia, és justícia”, ha dit.
Pérez Llorca ha tancat el seu breu discurs, de menys de 15 minuts, assegurant que arriba al Palau amb una “forma distinta de governar”, que implica “escoltar, mirar als ulls i donar la cara”, i recordant algunes de les reivindicacions històriques de la C. Valenciana, com la reforma del finançament o l’aigua.
I ha rematat insistint en el seu perfil moderat que vol projectar: “Crec en el diàleg i l’acord i vull que el meu mandat es recorde per això, perquè tots els que som ací vam ser capaços de pactar quan tot semblava que estava trencat; perquè, enmig del soroll, canviem el pas. Sé que ho podem fer realitat”, ha conclòs.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- 8.879 euros més: el PP apuja el sou a Mazón com a portaveu d’una comissió que no treballa
- L’alcalde de Cullera corregix Pradas: “El Magre desemboca a Algemesí”
- Una acusació en la dana demana que torne a declarar la periodista que va dinar amb Mazón el 29-O
- El PSPV aspira a recuperar l’escó d’Ábalos després de la seua entrada a la presó