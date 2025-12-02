Playmobil vist els seus ‘clics’ de muixeranguers
Algemesí acull una mostra amb més de 3.000 figures
Alzira
Playmobil aterra este 6 de desembre —i fins al 4 de gener— a Algemesí amb una gran exposició que farà viatjar el públic a la seua infància. La mostra conté més de 3.000 clics i nombroses figures i escenes úniques, que no deixaran indiferent a ningú. Els visitants podran viatjar, a través de diverses escenes, fins al món dels pirates, l’antiga Grècia, l’imperi xinés, l’oest, la construcció i, a més, podran contemplar un betlem molt especial.
L’exposició també fa l’ullet al municipi, ja que la marca de figures ha creat dos clics molt especials. Playmobil ret homenatge a la muixeranga amb dos clics vestits de muixeranguers, que estaran amagats.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalá contesta a Mompó pel cartell de la polèmica: “La falta de llums és un problema”
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- Firmus ven 169 pisos a menys de 10 minuts de València
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- 8.879 euros més: el PP apuja el sou a Mazón com a portaveu d’una comissió que no treballa
- L’alcalde de Cullera corregix Pradas: “El Magre desemboca a Algemesí”
- Una acusació en la dana demana que torne a declarar la periodista que va dinar amb Mazón el 29-O
- El PSPV aspira a recuperar l’escó d’Ábalos després de la seua entrada a la presó