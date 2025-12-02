Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Playmobil vist els seus ‘clics’ de muixeranguers

Algemesí acull una mostra amb més de 3.000 figures

Playmobils muixeranguers

Playmobils muixeranguers / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

Playmobil aterra este 6 de desembre —i fins al 4 de gener— a Algemesí amb una gran exposició que farà viatjar el públic a la seua infància. La mostra conté més de 3.000 clics i nombroses figures i escenes úniques, que no deixaran indiferent a ningú. Els visitants podran viatjar, a través de diverses escenes, fins al món dels pirates, l’antiga Grècia, l’imperi xinés, l’oest, la construcció i, a més, podran contemplar un betlem molt especial.

L’exposició també fa l’ullet al municipi, ja que la marca de figures ha creat dos clics molt especials. Playmobil ret homenatge a la muixeranga amb dos clics vestits de muixeranguers, que estaran amagats.

