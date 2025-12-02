Una promoció de 34 baixos turístics a Russafa indigna els veïns
L’associació Plataforma per Russafa seguirà l’exemple de Safranar, a on els veïns van aconseguir que la Generalitat li retirara la llicència a un buc de 24 allotjaments
El Servici de Llicències de l’Ajuntament de València va traure a exposició pública, el passat 17 de novembre, un projecte de 34 apartaments turístics en el baix d’una illa del carrer Puerto Rico, a Russafa.
La promoció de la mercantil Puerto Rico Project 2022, SL preveu construir 29 apartaments en l’interior del pati d’illa situat entre els carrers Pintor Gisbert, Cuba, Puerto Rico i Filipines. A més, desenrotllarà cinc baixos més en el citat carrer, entre els números 35 i 37.
Els baixos tindran una superfície mínima de 24 metres quadrats i en 23 d’estos s’incorpora un entresolat. A més, la promoció de Puerto Rico Project 2022, SL inclou un aparcament de 61 places distribuïdes en dos nivells subterranis.
L’associació veïnal Plataforma per Russafa, amb un centenar de socis, ha convocat, per a este dimecres, una assemblea en la qual es debatrà com oposar-se a la promoció seguint l’exemple del buc de Safranar, al qual la Generalitat va retirar la llicència. Els veïns comptaran amb la col·laboració de La Mataobras, plataforma que combat la proliferació d’apartaments turístics a València.
“Açò era un bingo. I coincidix amb una promesa electoral de l’equip de Rita Barberá que ací situava un parell de piscines per al barri. Però finalment no es va fer res”, conten fonts de Plataforma per Russafa. “Nosaltres vam demanar el que ara és el Consum per a tindre piscines, però ens van voler acontentar amb eixe projecte sense que s’haguera tancat el tracte. Al final no es va executar”, afigen.
Conegut el nou projecte, l’associació veïnal s’ha posat en marxa per a sol·licitar una reunió amb el consistori, aconseguir l’expedient del projecte i valorar possibles accions contra el nou buc de baixos turístics de València. Plataforma per Russafa, a més, ha sol·licitat assessoria legal d’una cooperativa.
“L’objectiu és paralitzar els apartaments tal com va ocórrer a Safranar —un cas àmpliament documentat per este periòdic—. Açò és una onada d’allotjaments. Estan complicant la pertinença al barri. Encara que siguen promocions interiors. Cal tallar de soca-rel esta venda del barri, perquè els baixos turístics són els que estan tensant el preu dels lloguers dels locals comercials. Si no hi ha alternativa als baixos turístics, tenim un problema greu”, afirmen les mateixes fonts. “Els comerciants estan que trinen perquè caduquen els seus contractes de lloguer i els claven una cotnada”.
Així, encara que l’expedient es va iniciar abans de la implantació de la moratòria als apartaments turístics, en el veïnat molesta que “es permeta tramitar llicències sense saber en quina situació està el barri, de la mateixa manera que tampoc es donen llicències de bars sense tindre les característiques dels carrers”.
Relacionat amb esta qüestió concreta, des de l’associació veïnal recorden que a Russafa es va instal·lar un projecte pilot de terrassa antisoroll amb l’objectiu de garantir el descans de les vivendes confrontants. “No servia”, afirmen categòrics els veïns.
I lligat a la proliferació d’apartaments turístics, amb alguns dels carrers més saturats de tot València, en la plataforma defenen que una declaració de zona tensionada almenys contribuiria a topar preus i evitar la sagnia que estan vivint en carn pròpia. “Nosaltres vam haver d’anar-nos-en de la nostra associació veïnal perquè pagàvem 1.200 euros i ens en demanaven 2.000”, recorden.
En el local en el qual estaven, a Literat Azorín, es trobaven a peu de parc, cosa que donava molta vida a l’espai veïnal, que a més compartien amb els scout del barri, que tenien una gran zona verda a les portes per a fer-hi activitats. El canvi de seu va ser un colp per a l’associació. “Va ser una manera de trencar llaços veïnals en el barri”, conten.
Per tot això, els veïns, indignats —alguns de la mateixa illa havien prohibit els baixos turístics per estatuts, segons conten—, pressionaran l’Administració perquè seguisca els passos empresos a Safranar i retire la llicència a la societat que rep el nom del carrer a on pretén obrir el seu negoci. Entre altres coses, recordaran a l’Ajuntament que l’ordenança en la qual treballa el regidor Juan Giner no permetrà als pisos turístics superar el 5 % del total de les vivendes per illa.
