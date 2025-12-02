El PSPV reivindica la major inversió ferroviària del Govern en dècades a la Costera
El Ministeri de Transports ha adjudicat, per 53,5 milions, les obres de la segona via entre Moixent i l’Alcúdia de Crespins
El PSPV-PSOE de la Costera-Canal de Navarrés celebra l’adjudicació, per part del Govern d’Espanya, dels contractes valorats en 53,5 milions d’euros en inversió ferroviària que actuen directament sobre les connexions de tren de Moixent, Vallada, Montesa i l’Alcúdia de Crespins. Per a la direcció comarcal d’Abel Martí, es tracta de “la major aposta pel ferrocarril que han vist les nostres comarques en dècades”.
Els socialistes aplaudixen la “potent inversió” en el corredor mediterrani i destaquen que les inversions del Ministeri de Transports, a través d’Adif, inclouen la implantació d’una segona via entre Moixent i l’Alcúdia de Crespins, la instal·lació de nova electrificació i la millora de les estacions.
“Mentres uns altres mentixen per a tapar la seua incompetència, el Govern de Pedro Sánchez ha demostrat la seua agenda de país amb una inversió directa a la Costera”, assenyala Abel Martí, que assenyala també que “estes obres són estratègiques per a la Costera i la Canal de Navarrés: milloren la mobilitat diària, reforcen el transport de mercaderies i situen la comarca en el mapa del futur ferroviari europeu”.
El PSPV-PSOE comarcal subratlla que esta inversió ajuda a construir oportunitats de viure dignament, ja que permet la integració de les comarques de l’interior valencià en les grans xarxes europees de transport. “Fa anys ens deien que el corredor mai arribaria; hui és una realitat imparable gràcies a governs socialistes”.
La formació del puny i la rosa reivindica que estes inversions reforcen l’aposta del Govern d’Espanya per un model de mobilitat sostenible i per la igualtat territorial. Lamenten, d’altra banda, la desaparició de la Generalitat Valenciana, que s’ha esborrat de totes les actuacions compromeses des de 2023.
