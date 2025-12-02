Quart de Poblet entrega 15 xecs a nous projectes empresarials del municipi
L’Ajuntament reforça el seu suport al teixit emprenedor amb una inversió total de 23.500 euros en noves iniciatives locals
L’Ajuntament de Quart de Poblet ha celebrat l’acte d’entrega de 15 xecs a l’emprenedoria, destinats a donar suport a la posada en marxa de nous projectes empresarials en el municipi. Les ajudes, dotades amb imports de 1.500 i 1.643 euros, tenen com a finalitat fomentar la creació d’activitats professionals independents i contribuir a l’enfortiment de l’ocupació local.
El programa, dirigit a persones físiques que es constituïsquen com a autònoms i hagen iniciat la seua activitat a Quart de Poblet entre l’1 de maig de 2024 i el 31 de juliol de 2025, reafirma el compromís del Govern municipal amb el talent emprenedor del municipi.
L’acte d’entrega de les ajudes s’ha dut a terme en la Sala de Recepcions, a on l’alcaldessa, Cristina Mora, i la regidora d’Emprenedoria Local, Rosa García, han entregat els diplomes acreditatius a les 15 persones beneficiàries. En total, s’han concedit 23.500 euros, destinats a impulsar iniciatives empresarials en sectors com l’hostaleria, la formació, els servicis professionals, el comerç i el benestar.
Durant l’acte, els assistents han tingut l’oportunitat de compartir els seus projectes i establir un diàleg directe amb l’alcaldessa, enfortint el vincle entre l’Administració local i les noves iniciatives emprenedores que dinamitzen l’economia de Quart de Poblet. Esta trobada ha permés també generar sinergies entre els diferents comerços, que han compartit les seues inquietuds, reptes i experiències.
Suport institucional
Amb estes noves ajudes, ja són 200 les persones emprenedores de Quart de Poblet que, durant els últims 15 anys, han rebut suport econòmic municipal per a desenrotllar els seus projectes, amb una inversió total de 281.900 euros. L’Ajuntament de Quart de Poblet reafirma, així, el seu compromís amb la promoció de l’emprenedoria i la creació d’oportunitats laborals, consolidant un entorn propici per al desenrotllament econòmic i social del municipi.
