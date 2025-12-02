El València CF és una llàgrima fora de casa
L’equip valencianista suma, este curs, a domicili, tres punts de 21 possibles i només ha aconseguit dos victòries en 16 partits lluny de Mestalla
“No sé si som el pitjor equip fora de casa, ho dubte. No estem contents amb els resultats fora de casa, no hem aconseguit guanyar”. La frase és de Carlos Corberán. La va pronunciar anit a Vallecas després que el seu equip arrancara un empat contra el Rayo. Si bé el feu rayista és una visita complicada per als equips de la Lliga (Madrid i Barça no van passar de l’empat), la veritat és que l’equip valencianista va tornar a mostrar, en la primera part, eixa imatge d’equip xicotet, a la mercé del rival i que, gràcies a les intervencions d’Aguirrezabala i la falta d’encert dels atacants del Rayo, se’n va anar al descans amb el mínim desavantatge del gol de Mendy. Una millor imatge en el segon temps, unida al gol de Diego López, va permetre arrapar un punt.
Però l’empat impedix escalar llocs en la classificació. Primer per a fugir del perill de descens, i després per a poder mirar de reüll els llocs europeus. De l’inici de l’any ençà, amb Corberán dirigint l’equip, només ha aconseguit dos victòries a domicili, les dos la temporada passada, contra Las Palmas (2-3) i Reial Madrid (1-2).
16 gols en contra i quatre a favor
Des de l’inici de la temporada fins ara, les eixides del València es compten amb més derrotes que punts. L’equip de Corberán va perdre contra Osasuna (1-0), Barcelona (6-0), Girona (2-1) i Reial Madrid (4-0) i va arrancar un punt de Cornellà, Vitòria i Vallecas. “El partit contra Osasuna, l’equip va estar molt condicionat per l’expulsió, la reacció ens va acostar a l’empat. Contra l’FC Barcelona i el Reial Madrid, l’equip no va estar a l’altura. Sí que ho hem estat contra altres rivals. Volem canviar la dinàmica, millorar fora de casa i a casa. Per què no hem aconseguit fer el partit redó que volíem? Mirem això. La nostra ambició és jugar millor. No ens n’anem satisfets, perquè en la primera part no hem competit a l’altura que volíem i mostrar la identitat que tenim. L’equip és ambiciós, no es conforma i volem continuar millorant”, defenia anit Corberán. Però les xifres són aclaparadores. Amb el punt d’ahir, el València només ha aconseguit 3 dels 21 punts possibles, ha encaixat 16 gols i n’ha fet quatre.
Pepelu, un dels capitans, també reconeixia la doble cara que presenta l’equip a Mestalla i a domicili. “Fora de casa hem de fer un pas cap avant. En la segona part, l’equip ha reaccionat i ha tingut la identitat que hem de tindre tant en el camp de Mestalla com fora. L’empat és bastant just. L’equip ha de fer un pas més i el farà”, indicava el migcampista.
Un flagell des de 2020
Però la mala ratxa del València de Corberán a domicili és una tendència del club valencianista en els últims anys, coincidint amb la minoració d’inversió en l’equip per part de Peter Lim, màxim accionista, unida a una carència d’exigència sobre el primer equip. En les últimes sis lligues disputades (des de 2020), de tots els equips que s’han mantingut en la Primera Divisió (Reial Madrid, FC Barcelona, Atlètic de Madrid, Athletic de Bilbao, Vila-real, Sevilla, Betis, Reial Societat, Getafe, Celta i Osasuna), el València és el que pitjors xifres presenta fora del seu estadi. Segons l’estadística elaborada per Pedro Martín (de Tiempo de juego, de Cope), el club de l’avinguda de Suècia ha disputat 112 partits lluny de Mestalla, amb un balanç desolador: 17 victòries, 35 empats i 60 derrotes. Les dades deixen un resultat de només un 15 % de triomfs i de 86 punts de 336 disponibles.
