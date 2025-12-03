El Banc Asiàtic de Desenrotllament tria València com a seu europea pel seu ecosistema tecnològic
L’entitat, propietat de 68 països, s’instal·larà en La Marina, i podrà ja contractar personal i empreses valencianes després de dos anys de negociació amb l’Ajuntament
Francesc Arabí
No és un banc a l’ús. Ni per les seues carteres de clients i nínxols de mercat, ni pel perfil dels seus accionistes. La propietat del Banc Asiàtic de Desenrotllament està en mans de 68 països i el seu objecte social, el motiu principal pel qual va nàixer, és promoure el desenrotllament econòmic de les regions d’Àsia i Pacífic, erradicar la pobresa i facilitar ajudes per a millorar el nivell de vida de la població a través de préstecs i assistència tècnica. La seu europea d’esta entitat de perfil social és ja oficialment València. L’anunci realitzat el gener de 2024 per l’alcaldessa de València, María José Catalá, s’ha confirmat i esta entitat internacional se situarà en La Marina de València. La capital valenciana acollirà la divisió tecnològica de l’entitat. Actualment hi ha una oficina oberta a Frankfurt, amb labors de representació de l’entitat la seu central de la qual està radicada a Filipines.
Dos anys després d’iniciar-se les gestions de l’Ajuntament de València amb directius d’este banc, s’ha firmat finalment l’anomenat Host Country Agreement amb el Govern, preceptiu per a la instal·lació de la seu. Es tracta d’un acord imprescindible per a qualsevol organisme internacional que desitge establir la seua seu a Espanya, atés que en eixe conveni es reconeix la fiscalitat especial d’estos organismes estrangers i es fixen les condicions laborals per al personal que desenrotllarà l’activitat en el país d’acolliment. Establit este marc legal a la carta (que requerix informes d’Hisenda, Treball i altres ministeris), el Banc Asiàtic de Desenrotllament ja podrà contractar personal i amb proveïdors locals.
El talent com a pol d’atracció
A partir d’ara, ja es podrà “generar economia”, tant en contractes empresarials com en ocupació directa i indirecta, segons van explicar fonts municipals. Les mateixes fonts van indicar que l’elecció de València obeïx a diversos factors, el principal de tots l’existència d’un potent ecosistema tecnològic, d’innovació i emprenedoria. Que té com a màxims exponents la Universitat Politècnica, una xarxa d’instituts tecnològics o, en l’entorn de la Marina, la incubadora de start-ups Lanzadera o Insomnia. “En cap altre lloc hi ha tantes start-ups per habitant”, van subratllar les mateixes fonts. “El que més els ha cridat l’atenció és el talent”, van afegir. La qualitat de vida de la ciutat és una altra de les fortaleses que han espentat a favor de l’elecció de València. Des de l’Ajuntament consideren que la implantació d’este banc contribuirà a reforçar la ciutat com a “hub tecnològic de referència en el sud d’Europa”.
Fins al moment, el Banc Asiàtic de Desenrotllament no ha pogut expandir la seua activitat i ha hagut d’operar, des d’Insomnia, mitjançant un acord amb el Centre Internacional de Computació de Nacions Unides (Unicc),una fórmula que constrenyia la seua capacitat d’actuar i créixer. Unicc, que es va instal·lar a València en 2022, és l’agència de Nacions Unides que exercix de proveïdora de tecnologies per al mig centenar d’agències multilaterals que té l’ONU. El centre valencià de la Unicc és un dels cinc estratègics que té Nacions Unides per a servicis de computació a escala global.
L’FMI, en tràmits
Al marge de l’economia, el banc, els dos principals accionistes del qual són els Estats Units i el Japó amb sengles participacions del 15 %, aporta com a valor afegit la seua acció contra el canvi climàtic o en terrenys com la seguretat alimentària. Un altre organisme que està prop d’instal·lar-se en la ciutat és el Fons Monetari Internacional (FMI), que està pendent de tots els tràmits per a rubricar el Host Country Agreement amb el Govern. En este cas, les gestions estan encara bastant verdes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- Este és el nou salari de Carlos Mazón com a diputat en les Corts
- 8.879 euros més: el PP apuja el sou a Mazón com a portaveu d’una comissió que no treballa
- L’alcalde de Cullera corregix Pradas: “El Magre desemboca a Algemesí”
- Una acusació en la dana demana que torne a declarar la periodista que va dinar amb Mazón el 29-O
- L’AVL firma un conveni per a promocionar el valencià com a realitat lingüística diferenciada en el Congrés
- El PSPV aspira a recuperar l’escó d’Ábalos després de la seua entrada a la presó