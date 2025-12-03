Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comunitat gitana ompli l’auditori de Paterna per a reforçar el seu teixit associatiu

Més de 500 persones se citen en l’Antonio Cabeza per a reconéixer la trajectòria de figures que treballen per la comunitat

Part dels assistents a l’esdeveniment de la comunitat gitana a Paterna

Part dels assistents a l’esdeveniment de la comunitat gitana a Paterna / L-EMV

Violeta Peraita

Violeta Peraita

Paterna

La comunitat gitana està més unida i enfortida que mai. Així ho van demostrar esta setmana en l’esdeveniment que va organitzar l’associació gitana Kali Yag en l’auditori de Paterna, Antonio Cabeza. Una trobada que va congregar més de 500 persones i que s’emmarca dins del projecte “Ogao mi gao”, finançat per la Direcció General d’Inclusió de la Generalitat Valenciana. L’objectiu va ser posar en comú i trobar-se amb un teixit associatiu que està “viu i unit”.

El auditorio Antonio Cabeza de Paterna, lleno en el encuentro de asociaciones gitanas.

L’auditori Antonio Cabeza de Paterna, ple en la trobada d’associacions gitanes / L-EMV

Durant el transcurs de la cita, es van atorgar diverses plaques a persones de la comunitat gitana amb una llarga trajectòria en la lluita del poble gitano. En este sentit, es va destacar el treball d’Alfredo Muñoz Mendoza, president de l’associació de veïns i entitats del barri de la Coma; Jesús Ramírez Escudero, vicepresident del Consell Valencià Gitano; Francisco Santiago Camacho, vicepresident de la Federació Autonòmica d’Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana (FAGA), i Miguel Santiago Muñoz, fundador de l’associació gitana Convivencia.

El missatge que es va traslladar per part dels condecorats i de totes les persones que van intervindre en una jornada multitudinària va ser que la unitat i el treball comunitari és la clau de l’èxit per a tindre societats més cohesionades.

Auditorio Antonio Cabeza de Paterna.

Auditori Antonio Cabeza de Paterna / L-EMV

L’esdeveniment va comptar amb l’actuació musical d’Alba la Negra i Charanga Kalí, dos grups que van posar el ritme a una jornada plena de companyonia, reivindicacions i comunitat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents