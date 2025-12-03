Gilet obri la porta a un centre de dia
L’Ajuntament oferix al Consell uns terrenys que ja ha visitat la directora territorial, Carmen de Rosa
L’Ajuntament de Gilet posa a la disposició de l’Administració autonòmica una parcel·la de 8.000 metres quadrats per a la construcció d’un centre de dia. Terrenys que ha visitat la directora territorial de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Carmen de Rosa, amb l’objectiu de conéixer de primera mà la seua ubicació i les condicions que reunix.
“Pel que ens ha traslladat, li ha agradat bastant l’emplaçament, sobretot l’entorn i les comunicacions, ens ha dit”, avançava l’alcalde, Salva Costa, que l’ha acompanyada durant la visita. Una parcel·la que se situa al costat de la nova zona esportiva que s’està condicionant, enfront del nou CEIP i el parc comercial pròxim a l’antiga N-232, amb un aparcament per a més d’un centenar de vehicles, una passarel·la elevada i pistes de pàdel.
Demanda
Gilet ja fa mesos que reivindica la construcció d’este centre, a tenor “de la demanda existent i la poca oferta que hi ha”, afegia Costa. “En el municipi ja superem els 4.500 habitants, als quals cal sumar els de la resta de municipis de la Baronia, ja que el projecte donaria resposta als nou pobles de la mancomunitat”, afirmava l’alcalde, que recordava com les dos residències que hi ha a Estivella “estan al complet i amb una més a Algímia no hi ha suficients places per a la demanda que tenim”, insistia.
A això afegia l’envelliment poblacional que estem experimentant, “només cal veure la piràmide de poblacional per a adonar-se’n”. En concret, tal com ha pogut comprovar Levante-EMV, els majors de 65 anys representen el 14 % de la població a Gilet, més de 700 persones.
De moment, la directora territorial “veu amb bons ulls la iniciativa; ara cal posar-se a treballar”, deia l’alcalde.
Informe
Esta ha sigut una primera presa de contacte amb la qual Gilet vol posar este projecte en marxa. Per a això, la Conselleria ha sol·licitat la redacció d’un estudi-informe en què s’arrepleguen les necessitats i es justifique la demanda, un pas previ per a veure la viabilitat del centre de dia a Gilet.
“Ja ens hem posat en marxa. La sintonia és molt bona i creiem que es donen tots els condicionants perquè això tire avant”, cloïa l’alcalde.
