La gran afluència a la Marató porta l’allotjament dels corredors fins a Castelló o Gandia

La patronal hotelera Hosbec destaca que la combinació del pont de la Constitució amb la prova esportiva provocarà “una ocupació molt elevada” dins i fora de la ciutat de València

Corredors pels carrers de València en la Marató de 2024

Corredors pels carrers de València en la Marató de 2024 / Fernando Bustamante

Juanma Vázquez

Juanma Vázquez

València

Més de 35.000 corredors recorreran este diumenge els carrers de València en una nova edició de la Marató València Trinidad Alfonso, que promet deixar una nova imatge per a la història. Tal afluència fa d’esta cita, que en esta ocasió coincidix, a més, amb un pont de la Constitució habitual per als viatges dels residents nacionals, un dia marcat en roig en el calendari de sectors com l’hoteler, que ja estima —a falta de xifres més precises en les pròximes hores— una “ocupació molt elevada” en els establiments de la ciutat gràcies a eixa combinació de participants de la prova —que venen, usualment, amb acompanyants— i la resta de visitants que aposten per passar uns dies en el Cap i Casal.

Estades fins a 150 quilòmetres

No obstant això, la importància a l’alça que està tenint en els últims temps la prova valenciana fa que també estenga els seus tentacles més enllà de València i la seua àrea metropolitana. Tant que, segons explica la secretària general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, este esdeveniment esportiu provoca ja que participants de la carrera s’allotgen en municipis relativament allunyats com Gandia o Castelló de la Plana o, fins i tot, que eixe “radi” de reserves per a passar una o diverses nits s’estenga “fins a 150 quilòmetres a la redona de la ciutat”.

En paraules de Montes, el fet que la Marató se situe entre les festivitats del 6 i el 8 de desembre genera que s’estiga registrant un “ple” a València en la nit del dissabte i que eixa mateixa capacitat màxima s’estiga fregant tant el divendres com el diumenge. Sense anar més lluny, el sondeig realitzat per la fundació municipal Visit València que es va donar a conéixer ahir ja assenyalava que per al dissabte es comptabilitzava un 96 % de places reservades, mentres que, per al divendres, la perspectiva era igualar el 92 % d’ocupació mitjana que ja es va anotar per a eixa mateixa nit en 2024. Dades, això sí, amb possibilitat de créixer gràcies als viatges d’última hora.

Corredores por las calles de València en el Maratón de 2024.

Corredors pels carrers de València en la Marató de 2024 / Eduardo Ripoll

Reserves “amb molt de temps”

Però la transcendència que ha anat guanyant la prova esportiva —només en gasto turístic, l’edició de l’any passat, marcada per la dana, va generar quasi 40 milions d’euros— fa que eixes reserves es facen, majoritàriament, “amb molt de temps”. “Quan es posen els dorsals a la venda, la gent ja agafa la seua habitació. Hi ha alguns que fins i tot reserven d’un any per a l’altre amb l’esperança de tindre un dorsal”, assegura al respecte Montes, no sense abans destacar que no només els hotels es veuen beneficiats per esta carrera. “L’explosió de la Marató ompli totes les modalitats”, des d’apartaments turístics fins a vivendes. “Fins i tot els càmpings de l’àrea metropolitana que tenen cabanyes també s’omplin”, conclou la dirigent hotelera.

