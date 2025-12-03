La gran afluència a la Marató porta l’allotjament dels corredors fins a Castelló o Gandia
La patronal hotelera Hosbec destaca que la combinació del pont de la Constitució amb la prova esportiva provocarà “una ocupació molt elevada” dins i fora de la ciutat de València
Més de 35.000 corredors recorreran este diumenge els carrers de València en una nova edició de la Marató València Trinidad Alfonso, que promet deixar una nova imatge per a la història. Tal afluència fa d’esta cita, que en esta ocasió coincidix, a més, amb un pont de la Constitució habitual per als viatges dels residents nacionals, un dia marcat en roig en el calendari de sectors com l’hoteler, que ja estima —a falta de xifres més precises en les pròximes hores— una “ocupació molt elevada” en els establiments de la ciutat gràcies a eixa combinació de participants de la prova —que venen, usualment, amb acompanyants— i la resta de visitants que aposten per passar uns dies en el Cap i Casal.
Estades fins a 150 quilòmetres
No obstant això, la importància a l’alça que està tenint en els últims temps la prova valenciana fa que també estenga els seus tentacles més enllà de València i la seua àrea metropolitana. Tant que, segons explica la secretària general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, este esdeveniment esportiu provoca ja que participants de la carrera s’allotgen en municipis relativament allunyats com Gandia o Castelló de la Plana o, fins i tot, que eixe “radi” de reserves per a passar una o diverses nits s’estenga “fins a 150 quilòmetres a la redona de la ciutat”.
En paraules de Montes, el fet que la Marató se situe entre les festivitats del 6 i el 8 de desembre genera que s’estiga registrant un “ple” a València en la nit del dissabte i que eixa mateixa capacitat màxima s’estiga fregant tant el divendres com el diumenge. Sense anar més lluny, el sondeig realitzat per la fundació municipal Visit València que es va donar a conéixer ahir ja assenyalava que per al dissabte es comptabilitzava un 96 % de places reservades, mentres que, per al divendres, la perspectiva era igualar el 92 % d’ocupació mitjana que ja es va anotar per a eixa mateixa nit en 2024. Dades, això sí, amb possibilitat de créixer gràcies als viatges d’última hora.
Reserves “amb molt de temps”
Però la transcendència que ha anat guanyant la prova esportiva —només en gasto turístic, l’edició de l’any passat, marcada per la dana, va generar quasi 40 milions d’euros— fa que eixes reserves es facen, majoritàriament, “amb molt de temps”. “Quan es posen els dorsals a la venda, la gent ja agafa la seua habitació. Hi ha alguns que fins i tot reserven d’un any per a l’altre amb l’esperança de tindre un dorsal”, assegura al respecte Montes, no sense abans destacar que no només els hotels es veuen beneficiats per esta carrera. “L’explosió de la Marató ompli totes les modalitats”, des d’apartaments turístics fins a vivendes. “Fins i tot els càmpings de l’àrea metropolitana que tenen cabanyes també s’omplin”, conclou la dirigent hotelera.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- Este és el nou salari de Carlos Mazón com a diputat en les Corts
- 8.879 euros més: el PP apuja el sou a Mazón com a portaveu d’una comissió que no treballa
- L’alcalde de Cullera corregix Pradas: “El Magre desemboca a Algemesí”
- Una acusació en la dana demana que torne a declarar la periodista que va dinar amb Mazón el 29-O
- L’AVL firma un conveni per a promocionar el valencià com a realitat lingüística diferenciada en el Congrés
- El PSPV aspira a recuperar l’escó d’Ábalos després de la seua entrada a la presó