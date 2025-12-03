L’arribada de turistes a la C. Valenciana cau un 1 % en octubre
El descens en el mes no impedix a l’autonomia seguir en registres rècord, amb 10,9 milions de visitants en els deu primers mesos de l’any
Cal remuntar-se abans de la pandèmia, probablement als pitjors temps de la Gran Recessió, per a constatar una reducció en el nombre de visitants estrangers a la Comunitat Valenciana. Tal eventualitat es va donar el mes d’octubre passat, segons les dades que ha fet públiques hui l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En este període, van arribar a l’autonomia 1,12 milions de turistes procedents de l’exterior, la qual cosa implica un 1 % menys que fa un any. Octubre de 2024 va ser el mes de la dana, però esta va tindre lloc el dia 29, amb la qual cosa no va afectar pràcticament el moviment de passatgers. Novembre, mes en el qual era esperable un descens, tampoc es va ressentir i va tornar a marcar rècords.
Descens
La Comunitat Valenciana no va ser l’única autonomia a on es va produir un descens de turistes. Va succeir el mateix a Balears, amb una caiguda de l’1,7 %. Per contra, en el conjunt d’Espanya es va registrar una alça del 3,2 %, fins als 9,2 milions de visitants. Catalunya (1,9 milions) i Madrid (942.277) van créixer per damunt del 9 %.
Malgrat la dada d’octubre, la veritat és que la Comunitat Valenciana continua batent rècords en termes anuals. Així, en els deu primers mesos d’enguany van visitar l’autonomia 10,9 milions d’estrangers, la qual cosa implica un augment del 3,6 % respecte al mateix període de 2024. Eixe increment és lleugerament superior al 3,5 % de la mitjana espanyola, a on el registre general va arribar a 85,6 milions. El Regne Unit, França i Alemanya, per este orde, copen l’escalafó quant a països d’origen dels turistes, amb 17,1, 11,3 i 10,7 milions de viatgers en cada cas.
Gasto
Paral·lelament i com és habitual, l’INE també ha publicat l’Enquesta de gasto turístic (Egatur), que corrobora la lògica que a menys visitants menys diners. Així, en octubre, els turistes es van deixar a la Comunitat Valenciana 1.319 milions d’euros, amb un descens de l’1,9 %. En la mitjana espanyola es van registrar 12.785 milions, amb un increment del 7,4 %. No obstant això, el gasto mitjà diari per turista en l’autonomia es va situar en els 147 euros, amb un augment de l’11,9 % en termes interanuals. Este percentatge és superior al 5,5 % del conjunt d’Espanya, a on, per contra, la xifra global se situa en 201 euros per persona.
