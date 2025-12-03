L’esquerra recrimina que el Consell de Llorca el “firma” Mazón: “No és una nova etapa, continua el seu treball”
PSPV i Compromís assenyalen que no s’obri “una nova etapa”, sinó que el president confia “en els mateixos” que el seu predecessor
El Consell dissenyat per Juanfran Pérez Llorca té, per a l’esquerra, la firma de Carlos Mazón. Perquè res d’agregar-li l’apel·latiu de “nou”. O sí, però no correspon a la realitat. Eixa és la interpretació, i crítica, que han llançat tant el PSPV com Compromís minuts després de la compareixença del president en la qual ha anunciat el seu nou organigrama, i que han recriminat que es mantinguen tots els consellers excepte Ruth Merino, “probablement la que menys responsabilitat va tindre el 29 d’octubre”, segons ha precisat el síndic socialista, José Muñoz.
“Pérez Llorca manté el mateix Consell que estava en El Ventorro el dia de la dana, premia als que han tapat les mentides de Mazón”, ha retret en xarxes socials la líder dels socialistes, Diana Morant. Tant a través de xarxes socials com d’una declaració de Muñoz, el PSPV ha carregat contra un govern que assenyalen de “pura continuïtat” respecte al que hi havia amb Mazón, de qui diuen que “ha firmat” els nomenaments. “Continua el Consell de Mazón després de Mazón”, ha indicat, per la seua banda, el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
Amb esta confecció del nou Consell, el PSPV assegura que les apel·lacions de Llorca, en el seu discurs de presa de possessió, a un “temps nou” i a “passar pàgina” són “retòrica” i “mentida”, ja que este executiu “ve a continuar el treball de Mazón”, a “guardar la seua herencia”. A més, assenyala de nou Llorca com “el testaferro” de l’expresident. “No s’obri un temps polític nou, es manté lamentablement la pàgina del 29 d’octubre que seguix tancada en El Ventorro”, ha indicat el síndic dels socialistes. També Baldoví ha criticat eixa referència, que ha negat, a la “nova etapa”, insistint que es mantenen en el Consell “els mateixos”.
“Portes giratòries”
Eixa generalitat es concreta en les seues crítiques en noms com el de Susana Camarero, a qui PSPV i Compromís assenyalen com a responsable d’haver gestionat les residències el dia de la dana o el servici de teleassistència. “Llorca manté com a vicepresidenta la mà esquerra de Mazón”, ha lamentat el síndic socialista. Compromís, per la seua banda, ha criticat que la “reforça” malgrat que va actuar com a “espectadora” mentres els centres sota la seua competència patien les inundacions.
Un altre dels noms propis que assenyalen socialistes i valencianistes és l’arribada de Vicente Ordaz, fins ara president del Consell d’Administració d’À Punt, com a nou secretari autonòmic de Comunicació dins de la Conselleria de Presidència. “És inaudit, una vergonya, no és raonable”, ha criticat Muñoz, que ha recriminat que qui dirigia la televisió autonòmica ara vaja a dirigir la línia de comunicació del Govern. “Són les portes giratòries del PP”, ha afegit Baldoví.
