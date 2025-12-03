L’Hospital de la Ribera realitza amb èxit la primera mastectomia endoscòpica
Es tracta d’una tècnica mínimament invasiva que oferix una millor recuperació a les pacients
L’Hospital de la Ribera ha completat amb èxit la seua primera mastectomia endoscòpica, una tècnica quirúrgica mínimament invasiva que el centre assistencial alzirenc va incorporar recentment als seus servicis mèdics i que es considera un gran avanç en el tractament del càncer de mama.
La mastectomia endoscòpica, que es realitza en casos seleccionats, permet extirpar totalment o parcialment la glàndula mamària, la qual cos millora la recuperació postoperatòria i preserva la imatge corporal de les pacients. S’utilitza un endoscopi introduït a través d’una xicoteta incisió d’uns quatre centímetres, generalment situada en l’axil·la. Este abordatge permet preservar la pell i evitar cicatrius visibles en la mama, amb un resultat estètic superior sense comprometre la seguretat oncològica.
Entre els seus avantatges, deixa en el cos una cicatriu menys visible, reduïx el sagnat i el dolor postoperatori, afavorix una recuperació més ràpida i, en molts casos, pot combinar-se amb la reconstrucció immediata.
Només l’any passat, els professionals de la Unitat de Mama de l’hospital d’Alzira van fer 205 intervencions quirúrgiques de càncer de mama, i en dos de cada tres pacients es va poder dur a terme una cirurgia conservadora. En els casos en els quals va ser necessària una mastectomia, es va realitzar una reconstrucció mamària immediata en col·laboració amb el Servici de Cirurgia Plàstica, per a oferir un abordatge integral i personalitzat.
