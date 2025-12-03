Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’univers de ‘La Fallera Calavera’ s’expandix amb un quadern de passatemps

Enric Aguilar participa en el llançament d’un llibre amb mots encreuats, sopes de lletres i diferents activitats que se situaran en 20 llocs de la geografia valenciana

Doble pàgina del llibre de ‘La Fallera Calavera’

Doble pàgina del llibre de ‘La Fallera Calavera’ / Levante-EMV

Juanma Vázquez

València

Si alguna cosa, potser, unix tots els valencians és el respecte, especialment fora de les nostres fronteres, a la paella. Per això, potser, la possibilitat que un joc de cartes utilitzara com a mètode per a aconseguir la victòria l’obtenció dels diferents aliments que componen este plat —entrellaçant, de pas, el divertimento amb figures amb eixa essència cultural que té la terreta— s’ha erigit, des de fa poc més d’una dècada, en una fórmula d’èxit. I és que La Fallera Calavera i els seus posteriors afegits han marcat milers de trobades d’amics i familiars, un univers de personatges i tradicions que ara s’expandix amb un quadernet de passatemps.

El nou llibre de passatemps de ‘La Fallera Calavera’ / Levante-EMV

“Un pas més enllà”

De la mà de l’autor original del joc, Enric Aguilar, i com a manera de celebrar l’onzé aniversari del seu llançament, Andana Editorial s’ha proposat “fer un pas més enllà” dins d’un divertimento que s’ha convertit en fenomen cultural i publicar el Quadern d’activitats de La Fallera Calavera. O, cosa que és el mateix, un “llibre de passatemps que continua vinculant entreteniment i didàctica i que arribarà a les llibreries valencianes este Nadal”.

Segons explica l’editorial en un comunicat, a més d’Aguilar, este llibre d’entreteniment ha sigut elaborat per l’exredactor de Levante-EMV, Adrián Gisbert, i compta amb les il·lustracions d’Esther Méndez. “A través de sopes de lletres, mots encreuats, laberints i, així, fins a un total de seixanta passatemps distints, els lectors i lectores acompanyaran la Fallera Calavera que protagonitza el joc per 20 llocs emblemàtics de tota la geografia valenciana, de nord a sud”. “Amb els reptes que es proposen en el llibre, podran exercitar la ment, repassar la llengua valenciana i descobrir curiositats de la cultura popular valenciana. Com el joc, este llibre utilitza la ludificació com a ferramenta d’aprenentatge i està pensat per a jóvens i adults”, afig.

Un dels passatemps del quadern / Levante-EMV

Altres iniciatives en marxa

El quadern, que arribarà a les llibreries el 15 de desembre, coincidix amb altres iniciatives en marxa de l’univers de La Fallera Calavera. No en va, actualment s’està llançant també un redisseny complet de la baralla original del joc que “actualitza l’estètica i millora la jugabilitat”. De la mateixa manera, està encara activa una campanya solidària —en la qual els beneficis es destinaran íntegrament a la Fundació Horta Sud— els mecenes de la qual rebran, a més, la carta exclusiva de La Fallera Calavera Solidària com a recompensa.

