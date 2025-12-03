L’univers de ‘La Fallera Calavera’ s’expandix amb un quadern de passatemps
Enric Aguilar participa en el llançament d’un llibre amb mots encreuats, sopes de lletres i diferents activitats que se situaran en 20 llocs de la geografia valenciana
Si alguna cosa, potser, unix tots els valencians és el respecte, especialment fora de les nostres fronteres, a la paella. Per això, potser, la possibilitat que un joc de cartes utilitzara com a mètode per a aconseguir la victòria l’obtenció dels diferents aliments que componen este plat —entrellaçant, de pas, el divertimento amb figures amb eixa essència cultural que té la terreta— s’ha erigit, des de fa poc més d’una dècada, en una fórmula d’èxit. I és que La Fallera Calavera i els seus posteriors afegits han marcat milers de trobades d’amics i familiars, un univers de personatges i tradicions que ara s’expandix amb un quadernet de passatemps.
“Un pas més enllà”
De la mà de l’autor original del joc, Enric Aguilar, i com a manera de celebrar l’onzé aniversari del seu llançament, Andana Editorial s’ha proposat “fer un pas més enllà” dins d’un divertimento que s’ha convertit en fenomen cultural i publicar el Quadern d’activitats de La Fallera Calavera. O, cosa que és el mateix, un “llibre de passatemps que continua vinculant entreteniment i didàctica i que arribarà a les llibreries valencianes este Nadal”.
Segons explica l’editorial en un comunicat, a més d’Aguilar, este llibre d’entreteniment ha sigut elaborat per l’exredactor de Levante-EMV, Adrián Gisbert, i compta amb les il·lustracions d’Esther Méndez. “A través de sopes de lletres, mots encreuats, laberints i, així, fins a un total de seixanta passatemps distints, els lectors i lectores acompanyaran la Fallera Calavera que protagonitza el joc per 20 llocs emblemàtics de tota la geografia valenciana, de nord a sud”. “Amb els reptes que es proposen en el llibre, podran exercitar la ment, repassar la llengua valenciana i descobrir curiositats de la cultura popular valenciana. Com el joc, este llibre utilitza la ludificació com a ferramenta d’aprenentatge i està pensat per a jóvens i adults”, afig.
Altres iniciatives en marxa
El quadern, que arribarà a les llibreries el 15 de desembre, coincidix amb altres iniciatives en marxa de l’univers de La Fallera Calavera. No en va, actualment s’està llançant també un redisseny complet de la baralla original del joc que “actualitza l’estètica i millora la jugabilitat”. De la mateixa manera, està encara activa una campanya solidària —en la qual els beneficis es destinaran íntegrament a la Fundació Horta Sud— els mecenes de la qual rebran, a més, la carta exclusiva de La Fallera Calavera Solidària com a recompensa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cultiu del caqui perd 4.500 hectàrees en un lustre de retrocés
- ‘Salvados’ aconseguix una entrevista bomba este diumenge: Salomé Pradas trenca el seu silenci per a contar la veritat del dia de la dana
- Este és el nou salari de Carlos Mazón com a diputat en les Corts
- 8.879 euros més: el PP apuja el sou a Mazón com a portaveu d’una comissió que no treballa
- L’alcalde de Cullera corregix Pradas: “El Magre desemboca a Algemesí”
- Una acusació en la dana demana que torne a declarar la periodista que va dinar amb Mazón el 29-O
- L’AVL firma un conveni per a promocionar el valencià com a realitat lingüística diferenciada en el Congrés
- El PSPV aspira a recuperar l’escó d’Ábalos després de la seua entrada a la presó