Ordaz abandona la cúpula d’À Punt per a formar part de la nova Conselleria de Presidència

L’excap d’Informatius de la Cadena COPE formarà part de l’equip de Presidència i obliga a un canvi en la cúpula de la tele

El president del Consell d’Administració d’À Punt, Vicente Ordaz, compareix en les Corts

El president del Consell d’Administració d’À Punt, Vicente Ordaz, compareix en les Corts / M. Á. Montesinos

Alfons Garcia

Diego Aitor San José

València

La conformació del nou Consell tindrà el seu impacte en À Punt. Vicente Ordaz deixarà la presidència del Consell d’Administració de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, l’empresa pública que gestiona la radiotelevisió autonòmica valenciana, per a formar part del nou equip de Presidència de la Generalitat, com a nou secretari autonòmic de Comunicació, tal com ha anunciat Juanfran Pérez Llorca en la seua compareixença.

Excap d’Informatius de la Cadena COPE, Ordaz va ser triat membre del Consell d’Administració d’À Punt el mes de desembre passat, en les Corts, dins del pack de membres proposats per PP i Vox. Després d’això, estos mateixos consellers el van nomenar president, funcions que exercix des del passat 23 de gener. El seu nomenament al capdavant de l’empresa pública va desencadenar l’elecció dels següents nomenaments en l’ens, amb nou director (Francisco Aura), nou cap d’Informatius (Josep Magraner) i fins nou llibre d’estil.

No obstant això, menys d’un any després d’encapçalar la gestió de l’empresa pública i després de no pocs problemes interns, Ordaz deixarà À Punt per a formar part de la nova Conselleria de Presidència, amb rang de Vicepresidència Segona, que encapçalarà José Díez. Esta àrea és a on s’esperen més canvis respecte a l’equip que va envoltar el seu predecessor, Carlos Mazón. De fet, les responsabilitats com a secretari autonòmic vinculat a la comunicació institucional suposa substituir algunes de les competències que fins ara ha exercit José Manuel Cuenca.

Vicente Ordaz preside la primera reunión del consejo de administración.

Vicente Ordaz presidix la primera reunió del Consell d’Administració / Levante-EMV

La diferència estarà en el fet que, mentres que Cuenca era una persona absolutament vinculada políticament i personalment a Mazón, ja que entre les seues competències exercia també el rol de cap de gabinet del president, no s’espera eixa connexió respecte a Ordaz, les funcions del qual quedaran més circumscrites a l’àrea de la comunicació institucional, una cosa similar al paper que exercia en el seu moment Alfred Boix amb Ximo Puig al capdavant de la Generalitat, i serà un dels tres secretaris autonòmic que conformaran la Conselleria de Presidència.

L’arribada d’Ordaz al Palau, “d’ací a uns dies”, segons Llorca, suposarà la seua eixida de la seu de Burjassot d’À Punt, la qual cosa obri un buit en la gestió de la radiotelevisió autonòmica. Primer, perquè s’haurà d’elegir un nou conseller en les Corts, una cosa per a la qual els vots de PP i Vox són suficients, però que podria servir d’espai perquè l’oposició poguera proposar algun candidat. Segon, i més complicat, perquè entre els consellers que formen part d’este òrgan s’haurà d’elegir un nou president que assumisca les regnes de la cadena en un moment complicat.

