Adeu als punts negres en l’antiga carretera de Barcelona a l’altura de Foios
Els dos encreuaments més crítics són l’avinguda Hugo Bacharach amb el camí de la Mar i l’antiga Via Xurra i la rotonda de l’avinguda Catedràtic Juan Ferrando Badia
La Conselleria d’Infraestructures ha començat esta setmana les obres d’adequació de la CV-300, antiga carretera de Barcelona, a l’altura de Foios, amb l’objectiu d’eliminar les barreres arquitectòniques i millorar la seguretat tant de vianants i persones amb mobilitat reduïda com de ciclistes.
En concret, les intervencions per a fer completament accessible esta via han començat en els dos encreuaments amb més pas de persones, el que connecta l’avinguda Hugo Bacharach amb el camí de la Mar i l’antiga Via Xurra i el de la rotonda de l’avinguda Catedràtic Juan Ferrando Badia, amb un intens pas de persones entre Foios i Meliana.
Prioritzar els encreuaments més crítics
Segons els estudis tècnics municipals, malgrat que la CV-300 arrossega, des de fa dècades, nombroses deficiències d’accessibilitat i seguretat, estes dos interseccions es consideren especialment crítiques, ja que registren un volum de circulació elevat i presenten un risc potencial més alt per als col·lectius més vulnerables. Per això, s’han prioritzat en una primera fase del pla de millora, mentres es continua avançant en la planificació de futures actuacions que permetran corregir la resta de punts negres de l’antiga carretera de Barcelona a l’altura de Foios.
L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha manifestat que “ja feia temps que demanàvem a la Conselleria d’Infraestructures l’adaptació dels encreuaments i passos d’esta artèria de comunicació per a fer més segurs els trajectes de vianants, ciclistes i persones amb mobilitat reduïda”.
