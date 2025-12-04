La CHX planteja actuar davant d’una crescuda simultània del Magre i el Xúquer no prevista fins ara
L’organisme de conca assenyala la necessitat d’actualitzar el Pla global d’inundacions a la Ribera
El MITECO només inclou obres en el Magre després de la dana
Els veïns i les veïnes de la Ribera sempre han mirat amb atenció una possible crescuda del riu Xúquer —i les seues possibles inundacions— durant els episodis de fortes pluges. La dana del passat 29 d’octubre de 2024 va posar el focus en el riu Magre, el gran desconegut que va negar d’aigua i llot gran part dels municipis de la comarca i, especialment, Algemesí, epicentre de la catàstrofe a la Ribera. Aquella tràgica jornada, el Xúquer va resistir en gran manera a les elevades aportacions que van arribar dels seus afluents. No obstant això, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer preveu un tercer escenari, en el qual es podrien veure implicats els dos rius, i, per això, expressa la necessitat de dur a terme obres noves.
L’organisme de conca detalla, en el Pla per a la recuperació i millora de la resiliència enfront de les inundacions en el territori afectat per la dana a la Comunitat Valenciana, la necessitat de “tindre en consideració que una crescuda extraordinària del riu Magre podria coincidir amb una altra crescuda també extraordinària del riu Xúquer”.
Davant d’esta possible situació, la CHX insistix en la necessitat d’estudiar l’efecte conjunt de les dos crescudes. En este sentit, assenyala la necessitat d’actualitzar els estudis que es van fer en el Pla global d’inundacions a la Ribera del Xúquer l’any 2000 i en el Pla de gestió del risc d’inundació de la demarcació hidrogràfica. A això se suma, com es detalla en el document, la necessitat d’estudiar el possible increment de la laminació en la conca del Magre, amb nous emmagatzematges que complementen la laminació que produïx l’embassament de Forata. En este sentit, el degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat Valenciana i veí d’Algemesí, Xavier Machí, ja va alertar de la necessitat d’executar obres noves que “ajuden” esta presa. Concretament, els primers plans de defensa contra les riuades del Xúquer que es van elaborar després de la pantanada de Tous de 1982 ja preveien la construcció de tres noves preses per a millorar la seguretat de la Ribera.
Sense noves actuacions
El pla presentat pel MITECO no preveu actuacions en el Xúquer, ja que les obres que s’escometran durant els pròxims mesos se centren en els municipis afectats per la riuada per a garantir la seua seguretat i evitar danys si es produïx un episodi similar al de fa tretze mesos.
No obstant això, la CHX detalla els cinc projectes, que ja es van aprovar en 2023 amb un pressupost de 46 milions d’euros, l’aprovació tècnica i la licitació dels quals estan previstes entre 2025 i 2026. Les actuacions que ja s’han aprovat, i que són necessàries per a protegir la Ribera Alta, són l’adequació del llit del barranc de la Casella i el desviament del col·lector d’aigües residuals d’Alzira (27 milions); la restauració del tram final del barranc de Barxeta, l’execució d’una zona de laminació controlada i l’adequació ambiental de l’actual confluència del barranc de Barxeta i de la Casella (un milió); la renaturalització del nou llit del barranc de Barxeta, l’execució d’un llit d’alleujament del barranc Barxeta i la connexió amb el riu Xúquer i l’establiment d’una mota de protecció a Carcaixent (15 milions), i, finalment, la mota de protecció del nucli urbà de Cogullada, l’adequació del barranc Prínceps i la restauració fluvial dels barrancs Prínceps i Barxeta (tres milions).
A això se sumen les actuacions en el Magre, amb, entre altres actuacions, la construcció de motes de protecció a l’Alcúdia, Guadassuar i Algemesí.
