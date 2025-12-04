RAMADERIA
El Consell donarà 9 milions en ajudes al sector ramader per a evitar el brot de pesta porcina en les granges
Les explotacions de porcs extremen els controls, mentres a Barcelona apareixen 50 senglars morts més
La mortífera pesta porcina africana (PPA), que torna a Espanya després de tres dècades, ha posat en alerta les explotacions del sector porcí de la Comunitat Valenciana, activitat que aglutina unes 900 granges (sobretot en les comarques del nord de Castelló), un nombre que inclou tant explotacions d’esquer com reproductores, i a on, segons dades de la Conselleria d’Agricultura, hi havia registrats poc més d’1,1 milions de porcs. Tant és així que la Generalitat ha decidit ampliar a 9 milions d’euros les ajudes per a protegir estes explotacions. Estes subvencions permetran finançar actuacions com ara tancats fixats a terra, pediluvis, guals sanitaris, vestuaris per al personal i altres millores sanitàries.
El pla pressupostari que ha anunciat el conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, s’anuncia el mateix dia que a Catalunya els efectius que estan pentinant Collserola (serra pròxima a Barcelona) per a contindre la pesta porcina han trobat fins al moment una cinquantena de senglars morts dins de la zona delimitada, encara que això no significa que estiguen tots contagiats, perquè ara com ara la xifra de positius confirmats es manté en nou. El conseller Barrachina ha confirmat l’ampliació de les ajudes per a protegir les granges de la pesta porcina africana i ha assegurat que és necessari “respondre amb rapidesa i eficàcia davant de qualsevol possible focus sanitari, dotant-se de mitjans materials específics per a actuar des del primer moment”.
Mostres serològiques
El conseller ha destacat que enguany s’han analitzat 2.836 mostres serològiques i virològiques de la població susceptible, tant domèstica com silvestre, i totes han donat negatiu en pesta porcina africana. Entre altres actuacions, amb les ajudes públiques del Consell per a les granges valencianes —el termini de sol·licitud de les quals està obert fins al 30 de gener—, es podran escometre les actuacions necessàries per a reforçar la seua seguretat, així com millorar la competitivitat de les explotacions ramaderes amb inversions orientades a reforçar la bioseguretat i evitar l’entrada de malalties en les granges.
Actuacions conjuntes
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, té previst reunir-se, este divendres, amb les organitzacions professionals agràries i les cooperatives agroalimentàries per a analitzar l’evolució de la pesta porcina africana. El Govern d’Espanya ha fet una crida a les famílies perquè continuen consumint carn de porc i derivats “perquè no hi ha cap risc” i ni tan sols hi ha granges afectades, ha assegurat Planas. Respecte als preus de la carn i els derivats carnis de porc, el titular d’Agricultura ha assenyalat que, en cas que es produïren oscil·lacions fortes en estos productes, “hi ha previstos mecanismes de correcció en els organismes internacionals de mercats, però ara este tema no ocupa —destaca Planas—, perquè el primer és aïllar i erradicar la malaltia”.
El 81 % dels municipis de la Comunitat Valenciana (és a dir, 440 pobles) té sobrepoblació de senglars en els seus termes municipals, segons reconeix un informe de la Conselleria de Medi Ambient. Els caçadors valencians crearan una barrera amb Catalunya amb gàbies i batudes per a evitar el contagi de la pesta porcina. Per a això, la Federació de Caça reclama a la Generalitat ajudes econòmiques i un sistema d’arreplega de cadàvers per a evitar contagis. El Govern d’Aragó està disposat a pagar 30 euros per senglar caçat per a evitar la propagació de la pesta porcina africana.
