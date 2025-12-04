Les xifres de la Marató València: 7.600 debutants, 7.300 corredors valencians, 25.000 metres de tanques i 380.600 botelles d’aigua
La carrera requerix un enorme contingent material i humà per al seu perfecte desenrotllament
La Marató València Trinidad Alfonso que se celebra este diumenge té al seu voltant un complex contingent amb xifres que aclaparen, tant humanes (com el nombre de participants, les seues edats, nacionalitats, debutants o voluntaris), com materials: botelles d’aigua, tanques, lavabos portàtils, contenidors de residus o peces de roba.
Segons les dades que maneja l’organització de la carrera, diumenge estan citats en la línia de meta un total de 36.000 participants, mil més que l’any passat i sis més que en la cita de 2022. De tots els inscrits, un 77 % són corredors i el 23 % restant són corredores. A més, 33 persones s’han inscrit com a no binàries. En este sentit, 7.869 atletes s’enfrontaran, per primera vegada, a una marató, i 16.727 debutaran pels carrers de València després de fer-ho en altres ciutats. Quant a les nacionalitats, són 150 els països que estaran representats en la Marató València, i és Espanya el que més en concentra (11.901). Li seguixen: França (5.319), el Regne Unit (3.563), Itàlia (1.995), Bèlgica (1.333), Polònia (1.198), Països Baixos (1.183), Alemanya (1.163), Mèxic (904) i Irlanda (853). També la província de València serà la més representativa, amb 6.494 corredors, per davant de Madrid (1.495), Barcelona (855), Alacant (553) o Castelló (325). Amb eixa ensalada de dades, el 19 % de corredors són de la C. Valenciana; el 14 %, de la resta d’Espanya, i el 67 %, estrangers. A més, el participant més jove té 18 anys, i el més veterà, 87. Seixanta corredors disputaran la prova en la categoria amb discapacitat, i 459, en el running faller.
Però el contingent de diumenge no només serà de runners. L’organització té preparat un nodrit grup de personal humà per a vetlar per la carrera: 2.600 voluntaris, 275 de personal sanitari voluntari (metges, estudiants d’Infermeria i Medicina en els últims anys, fisioterapeutes o psicòlegs), 68 metges (50 d’ells en carrera), 62 especialistes en infermeria de cures crítiques, 48 tècnics d’emergència mèdica, 18 patinadors reanimadors, sis fisioterapeutes i dos podòlegs. Logísticament: 30 ambulàncies, dos hospitals de campanya, un vehicle d’intervenció ràpida, dos unitats d’infermeria, huit piscines de gel i 56 desfibril·ladors.
Tanques, contenidors, catifa i botelles d’aigua
Preparar una carrera amb una distància de 42 quilòmetres obliga, per exemple, a disposar de 25.270 metres lineals de tanques per a marcar tot el traçat. També 935 metres lineals de barreres Jersey. A això se sumen les més de 1.700 tanques que ha preparat l’Ajuntament de València per a regular el trànsit i ordenar els itineraris alternatius. Així, l’organització de la Marató València posarà en els carrers de la ciutat 752 lavabos portàtils i 473 contenidors de reciclatge, i més de 5.000 metres quadrats de catifa blava per a la meta, així com 630 litres de pintura per a marcar el recorregut. Per als corredors, s’han preparat més de 380.600 botelles d’aigua i 71.600 litres de beguda isotònica, a més de 105.000 gels energètics.
