La Mancomunitat Camp de Túria forma docents per a previndre addiccions i promoure el benestar emocional en les aules

El curs busca el desenrotllament integral de l’alumnat i la prevenció de conductes de risc, amb suport i assessorament de la UPCCA

Formació de la UPCCA al professorat del Camp de Túria

Formació de la UPCCA al professorat del Camp de Túria / UPCCA

S. García

Llíria

La Mancomunitat Camp de Túria, mitjançant el Departament de Benestar Social i des de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), ha posat en marxa, per a este curs 2025-2026, una formació en habilitats per a la vida.

Es tracta d’un curs dirigit al professorat d’Educació Primària i d’ESO dels centres educatius de la comarca del Camp de Túria. Amb el nom de “Nexus: noves habilitats docents”, este curs híbrid (combina la part en línia amb la presencial) pretén dotar les persones participants d’estratègies pedagògiques per a la inclusió de les habilitats per a la vida, la gestió de grups i la visió del trauma per a la prevenció escolar de les addiccions.

Esta és una de les accions que la UPCCA està duent a terme per a facilitar que els centres educatius de la comarca implementen els programes de promoció del benestar emocional i la prevenció de les addiccions que oferix la Conselleria de Sanitat.

Eficàcia per a reduir trastorns

Suposa el programa de prevenció escolar més extens dels que s’han implementat a Espanya, caracteritzat per exigir evidència empírica prèvia sobre la seua eficàcia. El seu contingut està basat en el Model d’habilitats per a la vida de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha demostrat, en nombrosos estudis internacionals, la seua eficàcia per a reduir els trastorns d’ansietat, la depressió, la ideació suïcida, la violència, l’assetjament escolar, l’assetjament sexual i el consum de drogues.

Amb el treball en l’aula d’estes habilitats es pretén contribuir al desenrotllament integral de l’alumnat i a previndre les conductes de risc. A més del curs de formació, el professorat dels centres educatius de la comarca comptarà amb el suport i l’assessorament de la UPCCA en la implementació d’estos programes.

