Més arbres, paviment de granit i voreres espaioses: així serà el nou carrer Colón
Les obres començaran després de Falles i tindran un cost de 2,5 milions
El Govern municipal avança en el seu pla Valentia, el projecte per a homogeneïtzar el centre de la ciutat amb un catàleg de mobiliari pactat amb el comité de tècnics que assessora l’Ajuntament. L’alcaldessa, María José Catalá, ha presentat, en roda de premsa, la nova organització del carrer Colón, a on s’apostarà per voreres espaioses i per embellir el paviment.
En concret, segons s’ha explicat, l’Ajuntament eliminarà els aparcaments de motos, amb 134 places, i abaixarà l’estació de Valenbisi a la calçada, com també les forquilles aparcabicis. A canvi, s’augmentarà un 40 % la dotació de bancs i s’ampliarà la dotació d’arbres amb nous escocells que dotaran de més ombra una de les principals artèries de la ciutat.
El Servici d’Urbanisme també renovarà el paviment, que passarà a ser de granit, en coherència amb diversos carrers transversals, i que substituirà el sòl actual, molt degradat. L’actuació afectarà també la calçada, amb un nou sòl fonoabsorbent que eliminarà el soroll i reduirà les emissions.
S’executaran en cinc mesos
L’obra començarà després de Falles i s’executarà en cinc mesos, amb un cost de 2,5 milions. La renovació del carrer Colón, que suma 30 anys sense una gran intervenció, obligarà a tallar el trànsit en trams. El Govern ha descartat reordenar la planta viària (es manté el carril únic de taxi-bus) i tampoc s’ampliaran les voreres. Sí que valora, en canvi, convertir Jorge Juan en zona de vianants en un futur.
